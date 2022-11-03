Digiturk ile TÜRKSAT arasında iş birliği anlaşması

Digiturk ve TÜRKSAT arasında yapılan iş birliği anlaşmasıyla Digiturk yayınları, 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren sadece TÜRKSAT’ın uyduları üzerinden gerçekleştirilecek.

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, “Bugün Digiturk adına dönüm noktası niteliği taşıyan çok önemli bir adım atıyoruz. Bu stratejik iş birliği anlaşması sayesinde yayınlarımızı TÜRKSAT uyduları üzerinden gerçekleştirecek olmamız, işimizin verimliliğini büyük ölçüde artıracağı gibi sınıfının en iyisi teknolojiye ve dijital yeteneklere dayanan yayınlar sunabilmemizi de sağlayacak. Geçiş sürecini hızlı bir şekilde tamamlamak için çok çalışıyoruz. Böylece üyelerimize çok daha iyi ve birinci sınıf bir izleme deneyimi yaşatacak kaliteli ve kesintisiz yayınlar sunabileceğiz” dedi.

Bir Türk firmasıyla iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Al-Obaidly, “Digiturk’e yatırım yaptığımız ilk günden bu yana şirketin büyümesine 2 milyar doların üzerinde katkı sağladık. TÜRKSAT ile yeni iş birliğimiz sayesinde yatırımlarımızı arttırarak Digiturk’ü büyütmeye ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Yayıncılık sektörü adına çok önemli bir adım”

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise, iş birliğine ilişkin şunları kaydetti: “Üç farklı yörüngede işlettiği 5 GEO haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden olan TÜRKSAT ve yayıncılık alanında Türkiye’nin en büyük platformlarından olan Digiturk arasında imzalanan bu iş birliği anlaşmasının Türkiye'deki yayıncılık sektörü açısından çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Değer verdiğimiz bu sözleşme ile 42 Doğu lokasyonumuzda işlettiğimiz uydulara geçen Digiturk yayınları ülkemizdeki TV yayıncılığının güçlenmesine ve izleyicilere tek noktadan yayın izleme kolaylığına imkan verecektir.”