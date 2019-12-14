Digiturk yerli dizi çekiyor

14 Aralık 2019

Şebnem TURHAN

Dijital platformlar son dönemde yayıncılık anlayışını tamamen değiştirdi. Digiturk de bu konuda büyük bir adım atıyor. Türkiye’de canlı maç yayını ile öne çıkan beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, platformları için özel Türk dizisi prodüksiyonlarına başladıklarını ve çok yakında yerli dizileri beIN CONNECT üzerinden Türkiye’deki ve yurtdışındaki izleyicilerle buluşturacaklarını duyurdu.

Al-Obaidly, Paris’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. beIN’in Türkiye’de uzun vadeli bir yatırım perspektifi olduğunu vurgulayan Al-Obaidly, canlı yayın anlaşması nedeniyle geçen yaz sıkıntı yaşadığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını dile getirdi.

Kendi Türk dizilerinin hazırlanmasına ilişkin çok yakında belli açıklamalarımız olacağını ve planlarını sürdürdüklerini kaydeden Al-Obaidly, “Türkiye’den baktığınızda spor biraz daha ön planda gözüküyor ama biz spor dışı içeriklerin de gerek ülke içinde gerek ülke dışında yayılması için çok önemli adımlar atıyoruz. Buna da devam edeceğiz. Sadece yabancı içeriklerin değil, Türkiye içinde üretilen içeriklerin de küresel çapta, bizim bütün uluslararası ağımız vesilesiyle dünyaya yayılmasına öncülük etmek istiyoruz” dedi.

Dünyaya ulaştıracak

Al-Obaidly, şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi OTT (over-the-top) ürünümüz beIN CONNECT bizim amiral gemimiz. BeIN CONNECT’i Netflix’ten ayıran en önemli özelliği hem TV kanallarının yayınları başta olmak üzere canlı içerikleri hem de spor ve eğlence içeriklerini bir arada sey redebildiğiniz bir platform olması. Biz Hollywood’da da Miramax stüdyosunun sahibiyiz. Dolayısıyla sadece Miramax sayesinde elde ettiğimiz içerikleri de hem Türkiye’ye hem de Türkiye dışına ulaştırmaya önem veriyoruz.”

“Kulüplerle masaya oturacak”

Geçen yaz Digitürk ile futbol kulüpleri arasında naklen yayın ücreti konusunda sıkıntı yaşanmış, ardından anlaşma sağlanmıştı. Şimdi 2020 Mayıs’ında yeniden görüşmeler başlayacak. “Tekrar masaya oturacak mısınız” sorusuna Al-Obaidly şu yanıtı verdi: “Tabii ki. Süper Lig naklen yayın anlaşmasının devamı için, sezon başında varılan mutabakata uygun şekilde önümüzdeki mayısta tekrar görüşmeler yapacağız. Türk futboluna yatırım yapmaya devam edeceğiz. Herkesin kazanması gerekiyor: Kulüp kazanmalı, beIN kazanmalı, Türk futbolu kazanmalı ve elbette bu süreç sürdürülebilir ve uzun vadeli olmalı.”

“Para yatırdık para kazanmak istiyoruz”

Al-Obaidly, Türk futboluna büyük çaplı yatırım yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu ürünü en iyi şekilde tüm dünyaya göstererek yatırımımızın geri dönüşünü sağlamak ve bu sayede Türk futboluna sürdürülebilir bir finansal kaynak yaratmak istiyoruz. Yatırımımızla gurur duyuyoruz ve bu yatırımı desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Hem teknolojik altyapı hem de yayın hakları için yaptığımız büyük çaplı yatırımlar Türkiye’ye ne kadar inandığımızı gösteriyor. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke ve buradaki yatırımımızı kısa dönemli bir yatırım olarak değil, kesinlikle uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz.”