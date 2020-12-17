Dijital Danışmanlık Platformu Ytong Online faaliyete geçti

Müşterilerine her koşulda uzaktan ve sürekli hizmet sunmayı hedefleyen Ytong, hizmete aldığı Ytong Online ile uzmanları ile proje sahiplerini bir araya getirerek, verimli ve sürekli bir iş birliği ortamı sağlamayı amaçlıyor.

Ytong'tan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını ile değişen iş ve yaşam standartlarına uyum sağlamak, müşterilerin ve çalışanların sağlığını koruyup, işlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için oluşturulan Dijital Danışmanlık Platformu Ytong Online, inşaat projesi yapan kişilerin doğru çözümleri alanında uzman bir Ytong çalışanı ile gerçek zamanlı olarak keşfetmesini sağlıyor. Bu proje ile dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, müşteri deneyimini ve dijital teknolojileri bir araya getiren Ytong, iş ve tedarik süreçlerini uzaktan destekleyen yeni bir iş modelini hayata geçiriyor.

Tüketicileri, Ytong uzmanlarıyla buluşturacak

Türk Ytong'un web sitesi üzerinden hizmet veren platform, Ytong uzmanlarını, inşaat projesi geliştiren profesyoneller ve kendi inşaatını yapan tüketicilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Açıklamaya göre kullanıcılar, platformdaki adımları takip ederek dakikalar içinde bir uzmanla randevulaşabilecek ve belirlediği gün ve saatte görüntülü toplantı veya telefon görüşmesi yapabilecek. İhtiyaç duyduğu bilgi ve desteğe, güvenli ofis ve ev ortamında ulaşabilecek. Malzeme temininden bina ısı yalıtım çözümlerine, endüstriyel yapılardan yangın ve çatı çözümlerine kadar bir çok farklı konuda destek sunan Ytong Online'ın hayata geçmesiyle birlikte Ytong, artan koronavirüs tehdidine karşı müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına önemli bir adım attı.