Dijital dönüşümde KOBİ’lere destek için güç birliği

Başak Nur GÖKÇAM

Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram da katıldı. KOBİ’le­rin dijital dönüşüm süreçlerine destek olmayı ve onları geleceğe hazırlamayı amaçlayan etkinlikte KOBİ’ler dijital yetkinliklerini ar­tırabilme fırsatı yakaladı.

Etkinlikteki konuşmasında Vo­dafone Türkiye İcra Kurulu Baş­kan Yardımcısı Özlem Kestioğ­lu, Türkiye sanayisinde lokomo­tif olan tüm Anadolu şehirlerine odaklanarak, iletişim altyapıları­na ve bu şehirlerdeki yerleşik tek­noloji danışmanlık ekiplerine ya­tırım yaptıklarını dile getirdi. Özlem Kestioğlu, “Özellikle Ana­dolu’daki işletmelerimizin dijital dönüşümlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesini çok önem­siyoruz. Bu doğrultuda da TÜR­KONFED iş birliğiyle gerçekleş­tirdiğimiz Teknolojiyle Güçlü KOBİ etkinliğiyle Adana’daki iş­letmeler ve KOBİ’lerimizle buluş­tuk” dedi.

Dijital dönüşümün önemi ve uy­gulama stratejileri hakkında bilgi­ler verildiğini belirten Özlem Kes­tioğlu, “Bizler Vodafone Business olarak Anadolu’da faaliyet göste­ren her ölçekteki işletmenin bu ye­ni dijitalleşme çağına hızlı bir şe­kilde geçmelerini desteklemeye; şirketlerin daha akıllı, daha hız­lı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz” diye ko­nuştu.

“KOBİ’leri dönüştürmeliyiz”

TÜRKONFED Yönetim Kuru­lu Başkanı Süleyman Sönmez ise Türkiye’nin dünya ekonomisin­den aldığı yüzde 1’lik payı artır­mak, yüksek teknoloji ihracatını yüzde 3’ün üzerine çıkarmak için en büyük kozun dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı üretim oldu­ğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bunun yolu ise ileri teknoloji kul­lanımı, yüksek katma değerli üre­tim ve markalaşmış ihracattan ge­çiyor. İşletmelerimizin dijital yet­kinliklerini artırmak ve teknoloji yatırımlarına yön vermek zorun­dayız. Bu dönüşüm de yalnızca bü­yük ölçekli şirketlerin değil, KO­Bİ’lerin de kapsayıcı şekilde diji­talleşmesiyle mümkün.”

Tek sektörde 455 işletme

Öte yandan geçen sene sa­nayi şirketlerinin kendi ken­dilerine dijital olgunluk sevi­yelerini ölçümleyebilecekle­ri bilimsel bir test içeriği olan Dijital Yetkinlik Analizi’ni işletmelere sunan Vodafo­ne Business, bir sektörde 455 işletmeye ulaştı. Şu ana kadar Türkiye’de 16 ilin di­jitalleşmesini ölçtüklerini ifade eden Özlem Kestioğ­lu, “11 sektör özelinde dijital ölçüm yapabiliyoruz. 455, tek sektörde ulaştığımız ra­kamdı. Sektör sayısı arttıkça işletme sayısının da önemli ölçüde artacağını öngörü­yoruz” dedi.