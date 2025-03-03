Dijital dönüşümde KOBİ’lere destek için güç birliği
İşletmelerin dijitalleşmesi amacıyla faaliyet gösteren Vodafone Business ile bölgesel ve sektörel alanda iş dünyasının çatı kuruluşları arasında yer alan Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Teknolojiyle Güçlü KOBİ 'etkinliği Adana’da gerçekleştirildi.
Başak Nur GÖKÇAM
Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram da katıldı. KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerine destek olmayı ve onları geleceğe hazırlamayı amaçlayan etkinlikte KOBİ’ler dijital yetkinliklerini artırabilme fırsatı yakaladı.
Etkinlikteki konuşmasında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Türkiye sanayisinde lokomotif olan tüm Anadolu şehirlerine odaklanarak, iletişim altyapılarına ve bu şehirlerdeki yerleşik teknoloji danışmanlık ekiplerine yatırım yaptıklarını dile getirdi. Özlem Kestioğlu, “Özellikle Anadolu’daki işletmelerimizin dijital dönüşümlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda da TÜRKONFED iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Teknolojiyle Güçlü KOBİ etkinliğiyle Adana’daki işletmeler ve KOBİ’lerimizle buluştuk” dedi.
Dijital dönüşümün önemi ve uygulama stratejileri hakkında bilgiler verildiğini belirten Özlem Kestioğlu, “Bizler Vodafone Business olarak Anadolu’da faaliyet gösteren her ölçekteki işletmenin bu yeni dijitalleşme çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye; şirketlerin daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
“KOBİ’leri dönüştürmeliyiz”
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise Türkiye’nin dünya ekonomisinden aldığı yüzde 1’lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatını yüzde 3’ün üzerine çıkarmak için en büyük kozun dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı üretim olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bunun yolu ise ileri teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalaşmış ihracattan geçiyor. İşletmelerimizin dijital yetkinliklerini artırmak ve teknoloji yatırımlarına yön vermek zorundayız. Bu dönüşüm de yalnızca büyük ölçekli şirketlerin değil, KOBİ’lerin de kapsayıcı şekilde dijitalleşmesiyle mümkün.”
Tek sektörde 455 işletme
Öte yandan geçen sene sanayi şirketlerinin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test içeriği olan Dijital Yetkinlik Analizi’ni işletmelere sunan Vodafone Business, bir sektörde 455 işletmeye ulaştı. Şu ana kadar Türkiye’de 16 ilin dijitalleşmesini ölçtüklerini ifade eden Özlem Kestioğlu, “11 sektör özelinde dijital ölçüm yapabiliyoruz. 455, tek sektörde ulaştığımız rakamdı. Sektör sayısı arttıkça işletme sayısının da önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz” dedi.