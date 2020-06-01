Dijital dönüşümün anahtarı: Mastercard

01 Haziran 2020

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, ödeme teknolojilerinin işyerlerine ve tüketicilere sağladığı faydaları anlattı.

- Mastercard olarak son dönemde nelere odaklandınız?

Mastercard olarak yenilikçi çözümlerimiz ile daha hızlı, rahat ve güvenli ödeme yöntemleri sunarken, nakiti ve taşıdığı riskleri tamamıyla hayatımızdan çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Nakitin ekonomiler üzerindeki yükünü azaltırken, kayıtdışı ekonominin küçülmesine de aracılık ediyoruz. Masterpass gibi fark yaratan çözümlerle ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlarken, e-ticaretle uğraşan yerel şirketlerin ve Türkiye’nin uluslararası rekabetteki yerini güçlendiriyoruz. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile mücadele konusunda Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan “E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız” kampanyasına da MasterKOBİ platformu aracılığı ile başlattığımız KOBİ Destek Paketi ile destek veriyoruz.

- İçinde bulunduğumuz dönemde yükselen ödeme teknolojileri trendleri ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Çağımız hız çağı. İnsanlar herşeyin daha hızlı ve hijyenik olmasını istiyor. Temassız kullanımı yeni normallerle geçtiğimiz yıla göre 2,7 kat arttı. Artık Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 63’ü sosyal mesafe kadar kart-pos mesafesinin de önemli olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz ay temassız katlarla 87 milyon adedin üzerinde işlem yapılırken, kartla yapılan işlemlerde temassızın payı yüzde 29’a yaklaştı. Bunun yanı sıra e-ticarette ödeme ve sipariş adımının güvenliğini ve kolaylığını artıran Masterpass gibi ürünler de dönemin yükselen tüketici tercihleri arasında.

- E-ticaretteki yenilikçi ödeme yöntemleri alanında sunduklarınızı detaylandırabilir misiniz?

Tüm dünyayı etkileyen COVID19 pandemisi e-ticaretin hem yatırım hem de kullanım bakımından büyümesini tetikledi. Mastercard olarak sunduğumuz Masterpass ile hız, güven ve konforu birleştiren bir ödeme altyapısı sunuyoruz. Bugün kart saklanarak yapılan ödeme işlemlerinin yüzde 60’ındaMasterpass kullanılıyor. Kullanıcı kartını bir kez kayıt ederek, bir daha kart bilgisi girmeden 2000’i aşkın sitede tek tıkla ödeme yapabiliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan “E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız” kampanyası kapsamında da bu çözümümüzü dijital kanallardaki faaliyetlerine hız vermek isteyen küçük büyük tüm işletmelere 1 yıl süreyle ücretsiz sunuyoruz. Bunun yanı sıra Türk ekonomisinin bel kemiği KOBI’lerimizle dünyadaki yeni çözüm vegelişmeleri en hızlı şekilde paylaşıyor, küresel ekonomide rekabetçi konumumuzu korumak için yerel işletmelerimize destek oluyoruz. Örneğin chat uygulamaları üzerinden alışveriş ve ödeme özelliğini artık Mind Behind ve QNB partnerliğinde KOBI’lerin de kolaylıkla e-ticaret altyapılarına entegre edecekleri erişilebilir bir çözüm haline getirdik

- Ödeme teknolojileri dendiğinde tüketicilerin bir kısmında güvenlikle ilgili sorular da oluşuyor. Mastercard olarak güvenlik konusundaki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Özellikle dijital dünyada güvenlik daha fazla öne çıkıyor. Masterpass ile, işyerleri kart bilgisi yerine şifrelenmiş bilgilerle ödemeyi tamamlıyor. Kullanıcı tarafında ise yapılan tüm alışverişler, bankaların güvencesi altında. Tüketiciler sorun yaşamaları halinde, bankalarına başvurup ödemelerini geri alabilir. Ancak kart bilgilerini başkaları ile paylaşma, güvenlik sertifikası olmayan sitelerden alışveriş yapılması ve bir ürünün gereğinden ucuz olması gibi konularda kullanıcıların da ayrıca dikkatli olması güvenlik açısından önem taşıyor.

(Advertorial)