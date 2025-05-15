Dijital İnsan Kaynakları yazılımı platformu İdenfit, çözümlerini İngiltere’de dünya pazarına sundu

Dünyanın önde gelen güvenlik teknolojileri markaları, İngiltere’de düzenlenen Avrupa'nın önde gelen güvenlik fuarı The Security Event (TSE) 2025’te buluştu. Bu yıl yaklaşık 17 bin güvenlik uzmanını ağırlayarak şimdiye kadarki en yüksek katılımcı sayısına ulaşılan etkinlikte, Türkiye’den de idenfit ilk defa yerini aldı. 360 derece insan kaynakları (İK) yönetimi sunan yerli yazılım, 376 dünya lideri ve 117 uzman konuşmacının katıldığı fuar vesilesiyle, uluslararası arenada güçlü bir yer edindi ve çözümleriyle ilgi topladı.

“Geliştirdiğimiz çözümleri, yeni bağlantılarımızla dünya sahnesine taşıma fırsatını bulduk”

idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, “Dijital İK çözümlerimizi global ölçekte yaygınlaştırmak için kararlılıkla ilerliyoruz. TSE 2025’e katılımımız ve aldığımız geribildirimler sadece bir fuar deneyimi değil, Avrupa’da güvenlik ve İK teknolojilerinin kesişiminde yer alma vizyonumuzun ve büyüme trendimizin somut bir yansımasıydı. Bu platformda, geleceğin işgücünü daha güvenli, daha akıllı ve daha entegre yönetmek için geliştirdiğimiz çözümleri dünya sahnesine taşıma fırsatını bulduk” diyerek fuar hakkında da bilgiler paylaştı.

Buna göre ilk kez 2019’da düzenlenen The Security Event, kısa sürede Avrupa'nın önde gelen güvenlik fuarına dönüştü. idenfit de en son teknoloji ve çözümlerini sergileyen dünya çapındaki markaları, yüksek ilgili bir katılımcı kitlesiyle bir araya getiren bu prestijli platformda ilk kez yer alarak güvenlik sektörüyle entegre İK çözümlerini global kitlelerle buluşturdu. Anahtarsız geçiş imkanı sunarak güvenliği artıran bluetooth erişim, personel ve varlıkların gerçek zamanlı takibini mümkün kılan RFID teknolojisi, kablosuz veri iletimiyle giriş-çıkış verilerinin anlık takibini sağlayan GPRS entegrasyonu ve kimlik doğrulama çözümlerini tanıttı. Bulut tabanlı bu sistemler zaman yönetimi, bordro, izin ve dijital imza gibi modüllerle entegre çalışarak kurumlara operasyonel verimlilik sağlıyor.

“Gelecekteki büyüme stratejilerimiz için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu”

Avrupa’daki ilk ofisini geçtiğimiz ay Hollanda’da açan idenfit, stratejik büyüme adımıyla bölgedeki iş ortaklıklarını güçlendirmeye ve dijital İK dönüşümünü küresel ölçekte yaygınlaştırmaya devam ediyor. PDKS’den (Personel Devam Kontrol Sistemi) performans yönetimine, bordro ve izin takibinden zimmet ve varlık yönetimine kadar tüm süreçleri kesintisiz yönetme olanağı tanıyor. Birbirini destekleyen modülleri sayesinde modern şirketlerin karmaşık vardiya, zaman ve katılım sorunlarını çözmesine yardımcı olurken, TSE 2025 gibi uluslararası platformlarda da yer alarak vizyonunu ortaya koyuyor.

Nazım Onur Bayındır, sözlerini şöyle sonlandırdı: “İnsan kaynakları ve işgücü yönetimi sistemleri sunan idenfit olarak, bulut tabanlı ve modüler mimarimiz sayesinde sektörün en gelişmiş donanımlarıyla sergilediğimiz üst düzey uyumluluk, etkinlik boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Avrupa pazarındaki büyüme ivmemizi artırdığımız bu önemli platform, insan kaynakları yönetimine bütüncül bir yaklaşım getiren idenfit'in küresel vizyonunu daha da güçlendirmemizi sağladı. Bu başarı, uluslararası arenadaki iddiamızı pekiştirirken, gelecekteki büyüme stratejilerimiz için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu.”