'Dijital Odaklı Dönüşüm' programına 1 milyar liralık yatırım planı

Teknosa'nın dijital dönüşüm yolculuğunun detaylarının anlatıldığı toplantıda konuşan Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odağıyla istikrarlı bir biçimde büyüdüklerini kaydederek, 'Dijital Odaklı Dönüşüm' adını verdikleri program kapsamında bu yıl 1 milyar liralık yatırım planladıklarını söyledi.

Şirketin finans sonuçlarına değinen Sezgin, şu bilgileri verdi:

"2023 yılında ciromuzu enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş sonuçlara göre 47.3 milyar liraya, net karımızı ise 748 milyon liraya çıkardık. e-ticaret brüt işlem hacmimizi (GMV) ise yüzde 68 artırarak yaklaşık 10.1 milyar liraya taşıdık. 2019 yılından bu yana uyguladığımız dönüşüm programımızın başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. 'Finansal ve Operasyonel', 'Servis ve Özel Marka', 'Dijital Kanallarda Pazaryeri' ve 2023 yılı üçüncü çeyrekte başlattığımız 'Dijital Odaklı Dönüşüm' başlığında uçtan uca yeniliklere imza atıyoruz."

Dönüşüm programıyla müşteri sayımız yüzde 45 arttı

Dönüşüm programını uyguladıkları 4.5 yıl içinde her alanda performanslarını artırdıklarını anlatan Sezgin, web sitelerindeki trafikte 2 kat, müşteri sayısında ise yaklaşık yüzde 45 artış olduğunu söyledi.

Sezgin, periyodik olarak yapılan değerlendirme ve ölçümlerde tavsiye edilme skorlarının (NPS) 30 puan arttığını belirterek, "Pazaryeri dahil e-ticaret payımız 2.3 kat artış gösterdi. Pazar payımızda 1.5 puan artış oldu. Bu yıl da dijital altyapı ve çözümlere odaklanarak, şirketimizi güçlü fiziksel varlığa sahip dijital tüketici elektroniği platformuna dönüştürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedefimiz yeni kategorilerle büyümek

Teknosa CEO'su Sezgin, 2024 yılında 1 milyar lira yatırım planladıklarını kaydederek, dijitalleşme, çoklu kanalda müşteri deneyimi, teknolojik altyapı, IT, yapay zeka çözümleri, mağaza açılışları ve renovasyonları için yatırım yapmaya devam edeceklerini, bu sene de pazarın üzerinde büyüyerek sürdürülebilir karlılığı korumak istediklerini anlattı.

Sektörlerindeki ilk teknoloji odaklı pazaryerinde ürün çeşitliliklerini 36 kat artırıp, 200 bin adede çıkardıklarına değinen Sezgin, "Uzun vadede hedefimiz Teknosa'yı pazaryerinde oluşturduğumuz yeni kategorilerle büyütmek. Yakın zamanda wellbeing için ürün gamımızı genişleterek, teknosa.com'da özel bir sekme açtık. Bu yeniliğimizle Türkiye'de kendi sektörümüzde wellbeing konusunu sahiplenen ilk şirket olduk." açıklamasında bulundu.

Sezgin, e-ticaret brüt işlem hacimlerini 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini ve mağaza ağlarını gelişen trendlere uygun olarak dönüştürmeye devam ettiklerini belirterek, 2022 yılı ikinci yarısından itibaren 28 mağazalarını dijital konsepte dönüştürdüklerini, bu yeni dijital mağaza konseptlerinin erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu anlattı.

2050 yılına kadar 'net sıfır emisyona' ulaşmak istiyoruz

Sitare Sezgin, Teknosa'nın tüm işlerinin merkezinde sürdürülebilirlik olduğunu ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak istediklerini belirterek, bunun için yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu, atık yönetimi ve döngüsel ekonomiye katkı sunan uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi. "İlk kez 2022 yılında raporlama yaptığımız Karbon Saydamlık Projesi (CDP -Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği programında skorumuzu A- (liderlik) seviyesine yükselttik." diyen Sezgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adana Sabancı mağazamızın çatısına güneş enerjisi santralleri (GES) kurduk. Lojistik merkezimizle 80 mağazamızda yenilebilir enerji kullanıyoruz. 'Teknoloji erkek işi değildir' diyoruz. Genel Müdürlükteki yöneticilerimizin yüzde 52'si, orta kademe yöneticilerimizin yüzde 40'tan fazlası kadın çalışanlardan oluşuyor. Habitat Derneği ile Türkiye genelinde yürüttüğümüz 'Kadın için Teknoloji' projemiz 17. yılını doldurdu. Bugüne kadar 30 bini aşkın kadına teknoloji eğitimi verdik. Ülkemiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratan bir Teknosa hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."