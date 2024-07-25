'Dijital Öğretmenler' projesi yeni dönem başvuruları başladı

2020 yılında başlayan ve şimdiye kadar 8 bin öğretmene ulaşan 'Dijital Öğretmenler' projesinin yeni döneminde, 1000 öğretmene daha 5 hafta boyunca kapsamlı bir eğitim verilecek. Projeye başvurmak isteyen öğretmenlerde aranan tek özellik, temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları.

Birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan ve iki fazdan oluşan projeyle, Türkiye'nin dijital dönüşümüne de katkı sağlanması amaçlanıyor. Projenin birinci fazı Eylül-Kasım arasında gerçekleştirilecek.

İlk 100'de yer alan başarılı isimler ikinci faza geçecek

Birinci fazda 1000 öğretmene dijital yetkinliklerini geliştirmek için dijital vatandaşlık ve güvenlik, etkili sunum hazırlama, yaratıcılık ve görsel tasarım, eleştirel düşünme ve ölçme değerlendirme modüllerinden oluşan 5 haftalık çevrim eğitim verilecek.

Eğitimlerde proje süresince öğrenilecek uygulamalara yönelik yapay zeka araçları tanıtılacak. Birinci faz eğitimlerini tamamlayan 1000 öğretmenin arasından başarı sırasına göre seçilecek 100 öğretmene ikinci faz eğitimleri verilecek. Bu fazda eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları yapılacak.