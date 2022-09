Dijital oyun dünyası ‘Türkçe rehber’ ile büyüyor

Takip Et

ZEHRA ORUÇ GÜLTAŞ

BURSA - Teknolojik gelişmelerle doğru orantılı olarak yükselen bir ivme kazanan dijital oyun sektörü, metaverse ile çağın ötesine taşındı. 7’den 70’e herkesin dijital oyun oynadığı günümüzde, yatırımcı şirketlerin de iştahı kabarıyor. Spear Guild Master/Girişimci Burak Çimen, “Dünyada en çok oyuncunun yer aldığı World of Warcraft’ta Türk oyuncuların önemli başarılar elde ettiklerini görüyoruz ve bu alanda Spear Guild’ın katma değerini ortaya koyan World of Warcraft’ın Türk oyuncuları için Türkçe rehber oluşturuyoruz” dedi. Çimen, “Özellikle competitive tarzda oynayan topluluklarımız bu alanda bizleri çok başarılı bir şekilde temsil ediyor. Henüz bir World First başarısı gösterememiş olsak da bu gösteremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bildiğiniz üzere oyunun dili İngilizce olduğu için, Türkçe kaynak olarak maalesef çok kısıtlı ve güncel olmayan imkanlar var. Tam da bu noktada kendimize yüklediğimiz vizyon devreye giriyor. ‘İyilik bulaşıcıdır’ mottosuyla yola çıktığımız bu serüvende, amacımız Türk oyuncu topluluğuna Türkçe rehber/kaynak oluşturarak hep birlikte gelişmek ve çok da uzak olmayan başarılara birlikte ulaşmak. Bu hedefle yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığımız projeyi tamamlayarak, bu yılın sonunda gelecek olan Dragonflight ek paketin de çok daha farklı ve niş içerikler ile topluluğumuza destek olmaya ve fayda sağlamaya devam edeceğiz. Günün sonunda Spear’ın dokunmadığı tek bir oyuncu bile kalmayacak” şeklinde konuştu.

“e-spor takımlarımıza da destek verilmeli”

Öte yandan, Türkiye’de henüz hak ettiği değere kavuşamasa da dijital oyun sektörünün yeni neslin alışkanlıkları ile hareketlendiği gözlemleniyor. Ülkemizde oyunların, insanların boş vakitlerin de vakit geçirmek için deşarj olduğu ya da hobi olarak vakit geçirdiği bir platform olarak görüldüğünü anlatan Spear Guild Master/Girişimci Burak Çimen, “Oyun oynamanın aynı zamanda ekonomik bir gelir kapısı olduğunu söylediğimizde de pek olumlu yaklaştıklarını söyleyemem. Ancak özellikle FPS kategorisi oyunlarında çok başarılı olan takımlarımız var. Sürekli yurt dışı turnuvalarına katılabilen, sponsorluk anlaşmalarına imza atmayı başarabilen takımlarımız var. Biz nasıl ki bir futbol/basketbol maçında milli takımımızı destekliyorsak bence aynı özveriyi dijital oyun sektöründe turnuvalara katılan e-spor takımlarımıza da göstermemiz gerekiyor” dedi.

“Para kazandıran oyunlar furyası başladı”

Oyun sektörü ile kripto sektörünün mobil NFT oyunları gibi bir düzlemde veya metaverse’de buluşmasının mümkün olduğundan da bahseden Burak Çimen, “Bugün gelinen noktada ücretli veya ücretsiz oyunlar değil, para kazandıran oyunlar görmeye başladık. Özellikle NFT koleksiyonlarının ve Metaverse evrenlerinin hem ambiyans hem mimari hem de altyapı olarak dijital oyun sektörüne çok uygun olduğunu düşünüyorum. Hatta bu düşüncemi biraz daha ileri taşıyıp, insanların NFT’lerinin ( avatarlarının ) bulunduğu ilk reel metaverse projesinin bir oyun üzerinden hayata geçirileceğini düşünüyorum. Gönüllülük esaslı olarak yürüttüğümüz bu çalışmalara topluluğumuz da bulunan bütün oyuncularımız destek veriyor. Birkaç yıl içerisinde Spear en azından ilk etapta Türkiye’de dijital oyun sektöründe hem söz sahibi olacak hem de ülkemizi hakkettiği şekilde profesyonel arenalarda temsil etmeye başlayacak” şeklinde konuştu.