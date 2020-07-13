Dijital pazarlama iletişimi mühendis adaylarıyla buluşuyor

13 Temmuz 2020

IAB TR tarafından, altı yıldır yürütülen Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı UniChallenge, Tech versiyonuyla ikinci kez mühendislik öğrencileri için düzenleniyor.

Temel hedefi mühendis adaylarına, teknoloji odaklı dijital pazarlama iletişimi dünyasını tanıtmak ve gençlerin kariyer planlarını farklı bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamak olan program, 10-21 Ağustos arasında online olarak gerçekleşecek. İki hafta sürecek program, 60 katılımcı ile sınırlı olacak.

Türkiye’de, farklı grupların dijital yetenekler kazanması amacıyla birçok proje yürüten Google’un desteğiyle gerçekleşen program kapsamında öğrenciler dijital odaklı eğitimler alma imkanı bulacaklar. Hopi’nin de ödül sponsoru olarak yer aldığı programın tanıtım çalışmaları Engage İstanbul tarafından yürütülüyor.

İlk 3’e girenlere 1 aylık staj hakkı

Üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan ve yeni mezun olmuş öğrencilerin katılabileceği programda katılımcılar, dijital dünyadaki kariyer fırsatlarını öğrenme fırsatı yakalayacak. Aynı şekilde katılımcılar UniChallenge Tech süresince, dijital dünyayı daha yakından tanıma imkanı ve başarılı şirketlerin öykülerini ajans ve reklam verenlerden dinleme şansı bulacak.

Katılımcıların, belirlenecek bir proje çalışması üzerinden hazırlayacağı sunumlar arasından ilk 3’e giren ekipler IAB TR üyesi firmalarda 1 aylık staj hakkı elde edecek. Programa mühendislik bölümlerinin yanı sıra yönetim bilişim sistemleri bölümünden yapılacak başvurular da kabul edilecek. İlk yılında 48 şehir ve 56 üniversiteden başvuru alan UniChallenge Tech’in bu yılki başvuruları 24 Temmuz’a kadar devam edecek.