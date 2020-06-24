Dijital vanalı sayaç, Luna Elektronik’e ödül getirdi

24 Haziran 2020

İZMİR-DÜNYA

Luna Elektronik, dijital vanalı akıllı su sayacı ürünüyle Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından bu yıl 18’si düzenlenen Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’nde büyük firma dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü’nün sahibi oldu.

Bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri gereği dijital ortamda, uzaktan canlı olarak gerçekleştirilen törenin ardından açıklama yapan Luna Elektronik CEO’su Murat Yeter, “Su hayattır sloganı ile hareket ediyoruz. Bu kıymeti Luna ürünleri ile yönetmek geleceğe de şekil vermek anlamına geliyor. Biz de bu projeye başlamadan önce işin manasına bakarak ürünümüzü neden üretmemiz gerektiğini anlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

700 kişilik ekiplerinin 110’unun Ar-Ge çalışanı olduğunu söyleyen Yeter, “Ar-Ge bu işin tam merkezinde duruyor, Devlet Ar-Ge çalışmalarını destekliyor. Ancak verilere baktığımızda bunun kullanımıyla ilgili gerilemeler gördük. Eğer ben Sanayi ve Teknoloji Bakanı olsaydım 100 ve üzeri çalışanı olana Ar-Ge departmanını mecburi kılar, ruhsat koşulu olarak bile koyardım. Bazı şeyleri zorla da olsa yapmak fayda getirebilir” dedi.