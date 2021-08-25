Çin’in önemli dijital varlık borsalarından biri olan Big One’da dikkatleri üzerine toplayan Crypto Carbon Energy A.Ş. tarafından geliştirilen dijital varlık CYCE, Afrika’ya açılıyor.

Bir süredir Türkiye’de resmi ziyaretler yürüten Afrika ülkesi Sierra Leone Cumhurbaşkanı Dr. Julius Maada Bio, şirketin CEO'su Hasan Karaozan ile Çırağan otelinde bir araya geldi.

Küresel ısınma ve karbon salınımı ile mücadele etmek için Crypto Carbon Energy A.Ş. tarafından geliştirilen dijital varlık CYCE için Kazakistan ve Gambia’nın ardından Sierra Leone Merkez Bankası ile çalışmak için görüşmelere başlandı.

Yaklaşık iki saat görüşmeden sonra bir açıklama yapan Crypto Carbon Energy A.Ş CEO’su Karaozan, "Sierra Leone Cumhurbaşkanı Dr. Julius Maada Bio ile yapılan görüşmenin çok iyi geçti, Sierra Leone Merkez bankası ile işbirliği yapmak istediğimizi anlattım. Amacımızın daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için olduğunu, bu dijital varlığın insanlığa ve Dünya’ya faydalarını anlattım. Sayın Cumhurbaşkanı ülkesine döner dönmez kurmayları ve merkez bankası genel müdürü ile hemen bir toplantı yapacağını, en kısa sürede bizi ülkelerinde misafir etmek istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.