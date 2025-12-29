Dijitalde müşteri sayısı 2 milyonu aşacak

Reel sektöre sağladıkları kredi desteğinin 122 milyar lira düzeyine çıktığını belirten Dinç, ON Dijital’de müşteri sayısını ise 2 milyonun üzerine taşımak istediklerini açıkladı.

Burgan Bank Genel Mü­dürü Murat Dinç, bu yıl veri analitiği ve yapay zeka destekli altyapılara yatı­rım yaptıklarını belirterek, "ON Dijital’de 2026 yılında müşte­ri sayımızı 2 milyonun üzerine çıkararak, dijital ihtiyaç kredi­lerinde istikrarlı bir hacim ar­tışı yakalamayı öngörüyoruz” dedi.

Bankanın 2025 yılını ve 2026 hedeflerini değerlendiren Dinç, yılın 9 ayında 2 milyar li­ra net kar elde ettiklerini ve reel sektöre sağladıkları kredi des­teğini 122 milyar liraya çıkar­dıklarını bildirdi. Dinç, ON Di­jital Bankacılık tarafında ger­çekleştirdikleri çalışmaların, 2025’te büyüme stratejilerinin en önemli taşıyıcılarından bi­ri haline geldiğini vurguladı.

Müşteri portföylerinin 1,5 mil­yon kişiye ulaştığını kaydeden Dinç, "Uzaktan müşteri edini­minde yüzde 5’lik pazar payı­mız ve dijital kredi hacmini 2,5 kat artırmamız, bankamız açı­sından dijitalleşmenin getirdiği sonuçları net bir biçimde orta­ya koydu" ifadelerini kullandı. Dinç, sigorta komisyon gelirle­rinde geçen yılın aynı dönemi­ne göre 7 kat büyüme kaydettik­lerini, bu durumun dijital eko­sistemin gelir tarafına güçlü bir yansıma sağladığını dile getirdi.

Müşteri yatırım fonu bakiyesi yüzde 51 arttı

Filo kiralama tarafında araç parkının 5 bin 500 adede çıktı­ğını, bu alandaki yatırım değer­lerinin 8 milyar liraya ulaştığı­nı ve bir önceki yılın kapanışına göre yüzde 32 büyüme kaydet­tiklerini anlatan Dinç, iştirak­lerin performansına ilişkin şunları kaydetti: "Zorlu piyasa koşullarına rağmen 2025’te ku­rumsal ve ticari bankacılık ta­rafında da portföy kalitesini ko­ruyarak, karlılık ve verimlilikte sürdürülebilir bir değer yarat­tık.

Burgan Yatırım’ın sunduğu danışmanlık hizmetleri saye­sinde müşterilerin yatırım fo­nu bakiyesi, yıl içinde yüzde 51 oranında artış gösterdi. Burgan Leasing ise 2025 yılında işlem hacmi ve adedinde hedeflerini yakalayarak, eylül ayı itibarıyla 18 milyar lira aktif büyüklükle 1,2 milyar lira net kârâ ulaştı."

Dijital ihtiyaç kredilerinde artış hedef

ON Dijital tarafında inovas­yon odaklarının sade, hızlı ve masrafsız bir bankacılık dene­yimini genişletmek olduğunu söyleyen Dinç, şu değerlendir­melerde bulundu: “ON Mobil uygulamasının tamamen ye­nilenmesi hem müşteri dene­yimini sadeleştirdi hem de di­jital kredi kullanım adetlerini önceki yılların daha da üzerine taşıdı."

Sektör ve banka açısın­dan 2026 yılının dengelenme ve seçici büyümenin ön plana çıkacağı bir dönem olacağını öngören Dinç, dezenflasyonist politikaların etkisini sürdü­receği beklenen bu ortamda, finansal dayanıklılığını artı­ran ve dijital dönüşümünü ta­mamlayan kurumların avan­tajlı konuma geçeceğini ifade etti. Dinç, gelecek yıl daha yük­sek verimlilik, güçlü sermaye yapısı ve sürdürülebilir gelir kaynakları üzerine kurulu bir büyüme planladıklarını, diji­talleşme yatırımlarının etki­siyle verimlilikte artış ve müş­teri deneyiminde önemli bir sıçrama hedeflediklerini vur­guladı.

Dijital kanaldaki yatı­rımlara hız vereceklerini kay­deden Dinç, "ON Dijital Ban­kacılıkta büyümemizi müşteri odağında sürdürmeyi hedef­liyoruz. ON Dijital’de 2026 yı­lında müşteri sayımızı 2 milyo­nun üzerine çıkararak, dijital ihtiyaç kredilerinde istikrar­lı bir hacim artışı yakalama­yı öngörüyoruz. Ayrıca, dijital kanallar üzerinden geliştiri­len yeni ürünler ve süreçlerle müşteri deneyimini uçtan uca iyileştirmeye, teknolojik dönü­şüme yatırım yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.