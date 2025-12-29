Dijitalde müşteri sayısı 2 milyonu aşacak
Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, bankanın yılın ilk 9 ayında 2 milyar lira net kâr elde ettiğini, sigorta ve komisyon gelirlerinin ise 7 kat büyüdüğünü söyledi.
Reel sektöre sağladıkları kredi desteğinin 122 milyar lira düzeyine çıktığını belirten Dinç, ON Dijital’de müşteri sayısını ise 2 milyonun üzerine taşımak istediklerini açıkladı.
Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, bu yıl veri analitiği ve yapay zeka destekli altyapılara yatırım yaptıklarını belirterek, "ON Dijital’de 2026 yılında müşteri sayımızı 2 milyonun üzerine çıkararak, dijital ihtiyaç kredilerinde istikrarlı bir hacim artışı yakalamayı öngörüyoruz” dedi.
Bankanın 2025 yılını ve 2026 hedeflerini değerlendiren Dinç, yılın 9 ayında 2 milyar lira net kar elde ettiklerini ve reel sektöre sağladıkları kredi desteğini 122 milyar liraya çıkardıklarını bildirdi. Dinç, ON Dijital Bankacılık tarafında gerçekleştirdikleri çalışmaların, 2025’te büyüme stratejilerinin en önemli taşıyıcılarından biri haline geldiğini vurguladı.
Müşteri portföylerinin 1,5 milyon kişiye ulaştığını kaydeden Dinç, "Uzaktan müşteri ediniminde yüzde 5’lik pazar payımız ve dijital kredi hacmini 2,5 kat artırmamız, bankamız açısından dijitalleşmenin getirdiği sonuçları net bir biçimde ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Dinç, sigorta komisyon gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre 7 kat büyüme kaydettiklerini, bu durumun dijital ekosistemin gelir tarafına güçlü bir yansıma sağladığını dile getirdi.
Müşteri yatırım fonu bakiyesi yüzde 51 arttı
Filo kiralama tarafında araç parkının 5 bin 500 adede çıktığını, bu alandaki yatırım değerlerinin 8 milyar liraya ulaştığını ve bir önceki yılın kapanışına göre yüzde 32 büyüme kaydettiklerini anlatan Dinç, iştiraklerin performansına ilişkin şunları kaydetti: "Zorlu piyasa koşullarına rağmen 2025’te kurumsal ve ticari bankacılık tarafında da portföy kalitesini koruyarak, karlılık ve verimlilikte sürdürülebilir bir değer yarattık.
Burgan Yatırım’ın sunduğu danışmanlık hizmetleri sayesinde müşterilerin yatırım fonu bakiyesi, yıl içinde yüzde 51 oranında artış gösterdi. Burgan Leasing ise 2025 yılında işlem hacmi ve adedinde hedeflerini yakalayarak, eylül ayı itibarıyla 18 milyar lira aktif büyüklükle 1,2 milyar lira net kârâ ulaştı."
Dijital ihtiyaç kredilerinde artış hedef
ON Dijital tarafında inovasyon odaklarının sade, hızlı ve masrafsız bir bankacılık deneyimini genişletmek olduğunu söyleyen Dinç, şu değerlendirmelerde bulundu: “ON Mobil uygulamasının tamamen yenilenmesi hem müşteri deneyimini sadeleştirdi hem de dijital kredi kullanım adetlerini önceki yılların daha da üzerine taşıdı."
Sektör ve banka açısından 2026 yılının dengelenme ve seçici büyümenin ön plana çıkacağı bir dönem olacağını öngören Dinç, dezenflasyonist politikaların etkisini sürdüreceği beklenen bu ortamda, finansal dayanıklılığını artıran ve dijital dönüşümünü tamamlayan kurumların avantajlı konuma geçeceğini ifade etti. Dinç, gelecek yıl daha yüksek verimlilik, güçlü sermaye yapısı ve sürdürülebilir gelir kaynakları üzerine kurulu bir büyüme planladıklarını, dijitalleşme yatırımlarının etkisiyle verimlilikte artış ve müşteri deneyiminde önemli bir sıçrama hedeflediklerini vurguladı.
Dijital kanaldaki yatırımlara hız vereceklerini kaydeden Dinç, "ON Dijital Bankacılıkta büyümemizi müşteri odağında sürdürmeyi hedefliyoruz. ON Dijital’de 2026 yılında müşteri sayımızı 2 milyonun üzerine çıkararak, dijital ihtiyaç kredilerinde istikrarlı bir hacim artışı yakalamayı öngörüyoruz. Ayrıca, dijital kanallar üzerinden geliştirilen yeni ürünler ve süreçlerle müşteri deneyimini uçtan uca iyileştirmeye, teknolojik dönüşüme yatırım yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.