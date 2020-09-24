"Dijitalleşen işletmeler bu dönemi daha az hasarla atlattı"

24 Eylül 2020

Pandemi sürecinde Türkiye iş dünyasına dair değerlendirmelerde bulunan Özdemir Group Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Özdemir, bu süreçte e-ticareti ve e-ihracatı artırarak yeni bir ekonomik tablonun çizilebileceğine dikkat çekti. ,

Sektörlerin ihracatla daha da büyüyebileceğini belirten Özdemir, özellikle perakendecilerin e-ihracata yatırım yaparak ekonomik vizyonlarını yurt dışına çevirebileceğini vurguladı. Kısa ve orta vadede ihracat operasyonları ile daha hızlı toparlanma beklediklerini aktaran Özdemir, e-ticaret, yazılım, imalat teknolojileri, dijitalleşme ve otomasyonların Türkiye'ye önemli katma değer sağlayacağını kaydetti.

İş dünyasının söz konusu sektörlere yoğunlaşmasının önemine işaret eden Özdemir, “Dijitalleşme sürecini tamamlayan işletmeler bu dönemi daha az hasarla atlattı. E-ticaret altyapısı olan firmaların da bu dönemde büyüdüğünü görüyoruz. Bu da gösteriyor ki artık hayatın normalleştiği bu süreçte dijitalleşmeye ve e-ticarete ve e-ihracata daha fazla yatırım yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"Gıda, tekstil ve inşaat sektörlerinde ciddi istihdam olabilir"

İş dünyasının 2021 yılı için büyüme ve yatırım beklentilerine da dair değerlendirmelerde de bulunan Kutlu Özdemir, açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda önümüzdeki yıl büyüme oranının yüzde 5, enflasyonun da yüzde 6 olarak öngörüldüğünü anımsattı.

Pandemi nedeniyle bu yılki ekonomik verilerin 2021'nin ekonomik verilerini etkileyeceğini belirten Özdemir, bundan dolayı önümüzdeki yılın ekonomik tahminlerinde revizyon öngördüklerini aktardı.

Önümüzdeki yıl iş dünyasının inşaat, yazılım, e-ticaret, gastronomi ve enerji sektörlerine yönelik yatırımlarını daha da artırmasını beklediklerini söyleyen Özdemir, “2020 iş dünyası için gerçekten zorlu bir dönem oldu. Haziran rakamlarına göre işsiz sayısı 4,1 milyon civarında. İşsizlik oranı da yüzde 14'e yaklaştı. 2019'a oranla bu yıl işsiz sayısında yaklaşık 2 milyon artış var. Bu rakamlar iç açıcı değil; ancak hızlı toparlanma ile istihdam oranlarını da hızlı bir şekilde artırabiliriz. Gıda, tekstil ve inşaat sektörlerinde ciddi istihdam olabilir.” şeklinde konuştu.

"Yeni nesil uygulamalara odaklanıyoruz"

Özdemir Group olarak gelecek planlarına ilişkin açıklama yapan Kutlu Özdemir, 2021 yılında 2020'e göre büyüme odaklı ve interaktif stratejik yatırım yapacaklarını söyledi. İnovasyona daha fazla ağırlık vereceklerini belirten Özdemir, “Yeni nesil uygulamalara odaklanıyoruz. Ar-Ge bütçelerimizi artırıyoruz. Gençlere yönelik istihdam stratejileri geliştiriyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki bilgi teknolojilerine daha fazla yatırım yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.