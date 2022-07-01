Dijitalleşen KOBİ’de verimlilik yüzde 30 artıyor
Vodafone KOBİ’lerin dijitalleşme eğilimlerini araştırdı. Çalışmanın en çarpıcı sonucu KOBİ’lerdeki dijitalleşmenin Türkiye ekonomisine katkısı bölümünde gözlendi. Araştırmaya göre, dijitalleşen KOBİ’de çalışan verimliliği yüzde 30 artıyor.
Hüseyin GÖKÇE
Vodefone’un Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) ile birlikte KOBİ’lerin dijitalleşme eğilimlerini ölçen araştırma sonuçlarını İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel açıkladı. Süel, çalışmanın en çarpıcı sonucunun KOBİ’lerdeki dijitalleşmenin Türkiye ekonomisine katkısı bölümünde gözlendiğini bildirdi. Süel, KOBİ’lerin dijitalleşme performansını artırmaları halinde Türkiye ekonomisini yüzde 4 büyütecek bir etkiye sahip olacağının altını çizdi.
Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri adıyla hazırlanan 59 sayfalık raporun sunumu, Hasan Süel ile PAL yöneticileri tarafından gerçekleştirildi. Çalışmayı Türkiye’de dijitalleşmenin KOBİ’lerin performansına olan etkilerini ve bu alandaki ihtiyaçları belirleme amacıyla yapıldığını belirten Süel, küresel ekonomilerde KOBİ’lerin ayakta kalabilmesi ve sürdürülebilir büyümeyi başarmasının ülke ekonomilerin derinden etkilediğini belirtti.
Türkiye’de de KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek verilmesi gerektiğine vurgu yapan Hasan Süel, Vodafone Business KOBİ Eğitim Platformu’nu hayata geçirerek 1 yıl içinde 165 kişiyi platformdan yararlandırdıklarını aktardı.
“Vodrafone’a üretim yapan KOBİ’ler dünyaya da satıyor”
Şebekelerinde kullandıkları ekipmanları, azami gayretle yerli KOBİ’lerden tedarik ettiklerini dile getiren Süel, KOBİ’lerin böylece Vodafone’un hizmet verdiği diğer ülkelere de ürün satma imkânına kavuştuklarını vurguladı. Araştırma kapsamında dünya örneklerinin de incelendiğini belirten Süel, AB’de 2030 yılına kadar toplumun yüzde 80’inin temel dijital beceriye sahip olmasının öngörüldüğünü, Güney Kore’de ise dijitalleşme masrafl arının 3 bin Euro’luk kısmının ilgili bakanlık tarafından karşılandığı bilgisini verdi. Süel, İspanya’nın ise AB’den sağladığı fonun 3 milyar Euro tutarındaki bölümünü KOBİ’lere ayırdığını söyledi.
“Verimlilik artışı ekonomiyi yüzde 4 büyütecek”
Yapılan çalışmada, KOBİ’lerin dijitalleşme performansını artırmalarıyla ortaya çıkan verimliliğin Türkiye ekonomisini yüzde 4 oranında büyütecek etkiye sahip olduğunu belirlediklerini aktaran Süel, bu etkinin ortaya çıkmasında; ‘hızlı genişbant erişimi ve bulut bilişim uygulamalarının yaygınlaştırılmasının kritik rol oynadığını anlattı.
Ortalama çalışan verimliliğinin artırılması için başarılı KOBİ’lerin potansiyelinin harekete geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Süel, bunun devlet veya işletmelerin tek başına değil, birlikte iş yapma modeliyle mümkün olduğunu belirtti.
Dijitalleşme KOBİ'leri nasıl etkiliyor?
PAL Yönetici Ortağı Emre Koyuncu, yapılan çalışmaya ilişkin bazı teknik bilgiler verdi.
Buna göre;
- Türkiye’de çalışanlarının yarısından fazlasına internet erişimi sağlayan KOBİ’lerin sağlamayanlara göre 3 kat daha verimli. Yani çalışanların internete erişimi KOBİ’lerin verimliliğini %30,2 artırıyor.
- Yüksek hızlı internet erişimi ise %5,9’luk işgücü verimliliği ortaya çıkarıyor.
- Bilişim uzmanı istihdam eden KOBİ’lerin verimliliği, etmeyenlere kıyasla 2,3 kat daha fazlayken firma içi bilişim eğitimi düzenleyenlerde bu fark düzenlemeyenlere göre 1,8 kat düzeyinde.
- Kurumsal kaynak planlama sistemleri (ERP) kullanan KOBİ’lerin verimliliği kullanmayanlardan ortalama 2,3 kat daha fazla.
- Satış ve müşteri ilişkilerine yönelik bilişim fonksiyonu olan müşteri ilişkileri yönetim sistemlerini (CRM) kullanan ve kullanmayan KOBİ'ler arasında 1,3 kat verimlilik farkı var.