"Dijitalleşmeyi, pandemiden çok önce uygulamaya geçirdik"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) online etkinlik serisi YASED INSIGHTS Dijital Dönüşüm İyi Uygulama Örnekleri Serisi'ne en son Philip Morris/Sabancı Satış Direktörü Barış Tandoğan ve Philip Morris/Sabancı Strateji ve Program Yönetimi Direktörü Emre Kozlu konuk oldu. Webinar'da Philip Morris/Sabancı’nın veri odaklı çalışmalarıyla birlikte 2016 yılından bu yana uyguladığı dijitalleşme çalışmaları konuşuldu.

Philip Morris/Sabancı’nın değişimi takip eden değil değişimi sürükleyen bir vizyona sahip olduğunu belirten Philip Morris/Sabancı Satış Direktörü Barış Tandoğan, 2016 yılında testlerine başladıkları dijitalleşmeyi, pandemi sürecinden çok önce 2017’de ciddi bir dönüşüm modeli olarak uygulamaya geçirdiklerini söyledi.

“Dijital dönüşümün ilk evrelerinde veri odaklı çalışma yöntemlerine nasıl geçeriz, ekosistemimize ve paydaşlarımıza nasıl fayda sağlarız ve farklı çözüm ortaklarıyla neler yapılabilir gibi konuları masaya yatırdık." diyen Tandoğan, "Devamında 250’den fazla süreci haritalandırdık. Değişim yönetimini içeride yaparak dönüşüm vizyonunu ortaya çıkardık ve üst yönetimden en alt kademeye kadar bu vizyonun benimsenmesini amaçladık. Sahip olduğumuz güçlü dijital alt yapı sayesinde geleneksel bakkalların dijitalleşmesine ön ayak olduk. Bugün geldiğimiz noktada 150 bin bakkalımız ile ticari faaliyetlerimizin yüzde 90’ından fazlasını dijital platformlarımız üzerinden yürütüyoruz ve her gün yaklaşık 60 bin bakkalımız dijital platformumuzu kullanıyor.” şeklinde konuştu.

30 bin esnaf sertifika aldı

Esnafın dijital dönüşüme ve yeniliklere daha kolay adapte olabilmesi için de üniversitelerle iş birlikleri yürüttüklerini anlatan Tandoğan, bu çerçevede TOBB Üniversitesi ile üç modülden oluşan sertifikalı bir eğitim programı dizayn ettiklerini aktardı. Tandoğan, şu ana kadar 30 bin esnafın bu sertifikayı aldığını ve bu yıl hedeflerinin söz konusu rakamı iki katına çıkarmak olduğunu bildirdi.

Philip Morris/Sabancı’nın bugün kullandığı dijital platformu geliştirme aşamasında start-up’lardan önemli oranda faydalandıklarını ifade eden "Tandoğan, bu süreç içerisinde 8-10 bazen de daha fazla start up ile işbirliği yaptık. Müşterilere değer yaratacak çözümleri entegre ettik. Yapay zeka ve görsel tanıma teknolojileri gibi veriyi kullanabileceğimiz çözümleri platform içerisine dahil ettik. Bugün satış noktalarımızdaki verileri geleneksel yöntemlerle yapmak yerine görsel tanıma teknolojisini kullanarak analiz ediyoruz. Bu sayede ayda 750 bin görseli tanıyıp anlık veriye dönüştürerek süreçlerimizi yeni nesil teknolojiler aracılığıyla yürütüyoruz." dedi.

“İnternet ve yapay zeka teknolojilerine yatırım yaptık”

Philip Morris/Sabancı Strateji ve Program Yönetimi Direktörü Emre Kozlu ise, tüm faaliyet alanlarında veri odaklı dönüşümün hızla devam ettiğini söyledi. Yaşanan dönüşümü geleneksel bir şirketten bir teknoloji şirketine dönüşüm olarak niteleyen Kozlu, "Globalde bugün Philip Morris International; yaşam bilimleri, tüketici teknolojileri, ürün teknolojileri ve endüstriyel teknolojiler olmak üzere dört alanda 80 start-up girişimine yatırım yapıyor. Türkiye olarak Philip Morris International’ın global dijital dönüşümünün başarıyla uygulandığı öncü pazarların başında geliyoruz." dedi.

Start-upların Philip Morris/Sabancı için sahip olduğu öneme değinen Kozlu, şunları kaydetti: “Zamanı ve teknolojiyi kaçırmadan öncü bir şekilde yolumuza devam edebilmek için start-uplar ile ciddi projeler yürütüyoruz. Philip Morris International’ın start-up ekosistemiyle etkileşim halinde olan örnek pazarlarından birisi konumundayız. PMI’ın 2019 yılında ilk start-up yarışmasını Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması bunun en somut örneklerinden birisi. Start-up ekosistemiyle etkileşimimiz bununla sınırlı kalmadı. 2021 yılı itibariyle yeni inisiyatiflerimizden birisi de global melek yatırım ağlarından Keiretsu’nun Türkiye bölümüne kurumsal üyeliğimizi de başlattık. Bu network ve gelişmeler sayesinde iş modelimiz içerisinde start-upların yaptıklarını yakından takip edecek modeller kurduk. Sahada veri toplayan, bayilerdeki ürün takibine yönelik çalışmaların yanı sıra iş güvenliği, depolardaki otonom çalışmaları gibi inovasyona açık bir çok alanda startuplarla yaptığımız pek çok farklı iş birliği süreçleri bulunuyor.”