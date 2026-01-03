Dikili Jeotermal Sera OTB’de inşaat başlıyor

Özlem Sarsın / DÜNYA-İZMİR

Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde (OTB) altyapı çalışmaları resmen başlıyor. 1 Aralık 2025’te gerçekleştirilen ihale sonucunda, altyapı ve Jeotermal Isıtma Sistemleri Yapım İşi’ni 36 milyon 950 bin dolar bedelle Bursa merkezli GBC İnş. Turz. San. ve Tic. A.Ş. kazandı. Proje kapsamında altyapının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Çakan: Stratejik bir kalkınma yatırımı

Dikili OTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan, projenin Türkiye’nin iklim akıllı tarım ve yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen stratejik bir kalkınma yatırımı olduğunu vurguladı. Çakan, atık su, yağmur suyu ve kullanma suyu altyapıları, elektrik ve telekomünikasyon sistemleri, SCADA altyapısı, jeotermal ısı merkezi ve sera ısıtma şebekelerinin kurulacağını belirtti. Böylece bölgenin modern, çevre dostu ve sürdürülebilir bir üretim altyapısına kavuşacağı ifade edildi.

3 bin 500 kişiye istihdam, kadınlara öncelik

Proje tamamlandığında yaklaşık 3 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor. Bu istihdamın yaklaşık yüzde 75’inin kadın çalışanlardan oluşması planlanıyor. Bölgede yıllık yaklaşık 80 bin ton katma değeri yüksek yaş sebze ve meyve üretimi yapılması öngörülüyor. Tarım dışı nitelikteki yaklaşık 3 bin dönümlük arazinin modern sera altyapılarıyla üretim üssüne dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Dünya Bankası destekli finansman

Çakan, projenin TUCSAP kapsamında Dünya Bankası desteğiyle ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. İlk etapta 30 milyon dolarlık kredi sağlandığını, bunun yüzde 6’sının hibe, kalan kısmının ise 3 yıl ödemesiz ve 10 yıl vadeli, yüzde 3 faizli olduğunu aktardı. Dünya Bankası’nın projeye duyduğu güvenle 35 milyon dolarlık ek kaynak sağlandığını ve toplam finansmanın 65 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Tüm parseller satıldı

Bölgedeki 3 bin dönümlük alanın tamamının yatırımcılara tahsis edildiğini belirten Çakan, 50 sera parseli ve 47 fabrika alanının bulunduğunu kaydetti. Fabrika alanlarında ambalajlama, kurutma, dondurma ve paketleme gibi hizmetlerin tüm Bakırçay Havzası’na sunulacağı ifade edildi.

140 dönümlük alana güneş enerjisi santrali

Bölge Genel Müdürü Samet Başeğmez ise Dikili OTB’de inovatif ve ihracat odaklı ürünler üretileceğini söyledi. Jeotermal su sıcaklığının 110 dereceye ulaştığını, tüm tesisler faaliyete geçtiğinde saniyede 550 litre debiye ihtiyaç duyulacağını belirtti. Elektrik enerjisinin ise yaklaşık 140 dönümlük alana kurulacak güneş enerjisi santralinden karşılanacağı açıklandı.