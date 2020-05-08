Dikim ve kalıplar sanal gerçeklik ortamına taşınıyor

08 Mayıs 2020

COVID-19 salgını sonrası, pekçok sektörün dijital ortamda yerini almaya başladığı ve bildiğimiz yöntemlerin ötesinde yenilikçi uygulamalarla, iş yapış biçimlerini dönüştürdüğü günlerde, Prosoft VR’ın tekstil sektöründe SmartTex360 ile kumaş, dikim ve kalıpları sanal gerçeklik ortamında hazırlanmasına olanak sağlıyor. Prosoft VR Yönetici Ortağı Ergin Aydın sanal kumaşları, orijinallerine yüzde 95 yakınlıkta üreten yazılımı, numune üretim sürecinde hem zaman hem maliyet, hem de çevreye verilecek olası zarar konusunda tasarruf sağladığını söylerek, “Seri üretim öncesi, tüm ölçüleri görebilmek ve prova yapabilmek için gerçeğine birebir benzeyen Fitting Room’larda VR FIT ile prova da yapılabiliyor” dedi.

Yeni geliştirdikleri yazılımın özellikle kumaş üreticileri için ipliğin taranması, bilgisayara aktarılması ve gerekli yazılımlar ile istenilen türde (Dokuma,Jakar,Örme,Triko) kumaş simülasyonları yaptığını ifade etti. Yazılımda, farklı tipte iplikleri birlikte kullanarak, büküm, renklendirme, iplik raporu oluşturma gibi fonksiyonların da oluşturulduğuna dikkat çeken Aydın şunları kaydetti: “Yüksek çözünürlük ve kalitede tarama ve haritalama tekniği ile önceden üretimi yapılmış olan kumaşların dijital ortama aktarılarak, dijital arşivlerini de oluşturuyor.Bu teknoloji kullanılarak, numune üretim sürecindeki su sarfiyatı, enerji harcaması ve karbon salınımının da yüzde 80 oranında düşürülmesi amaçlanıyor. Yazılım, tekstil sektörüne daha çevreci ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor.”

Sanal defileler gerçekleştirilebilecek

Modellerin, renklerin hatta kumaş cinslerinin sanal ortamda yüzde 100 interaktif şekilde değiştirilebildiğini anlatan Aydın, “Dünyada bir ilk olan sanal showroom’da gerçek bir kumaşa dokunma hissini de geliştirdiğimiz ortamlarda, istenilen modellerle sanal defileler gerçekleştirilebilecek. Dünyanın her yerinden katılabilme imkânı olan ve on binlerce ziyaretçiyle aynı anda interaktif şekilde deneyimlenebilecek bir sanal fuar ortamı hazırladık” diyerek sözlerini tamamladı.