Dimes, OBSESSO ile soğuk kahve pazarındaki payını artırdı

Yerli içecek markası Dimes, İzmir fabrikasında yer alan Ar-Ge merkezinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yerli süt kullanılarak ürettiği OBSESSO ile Türkiye soğuk kahve pazarındaki konumunu giderek güçlendiriyor.

Lansmanı iki yıl önce gerçekleşen OBSESSO’nun ürün portföyü üç yeni ürünle genişletilirken, bu yıl tüketiciyle buluşan Coconut Latte, Caramel Macchiato ve Chai Tea Latte, OBSESSO’nun elde ettiği büyümenin 3'te birini oluşturdu.

OBSESSO’nun 2020 yılı pazar performansı hakkında bilgiler veren Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, “Yerleşik bir kahve kültürü olan Türkiye’de, soğuk kahve genç olmasına rağmen hızlı büyüyen bir pazar. Araştırma sonuçları, 2020 yılının olumsuz koşullarına rağmen, yılın ilk 9 aylık bölümünde pazarın yüzde 22 büyüme kaydettiğini gösteriyor. Aynı dönemde, OBSESSO satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla yaklaşık 2 kat artış kaydetti. Pazarda en fazla büyüme kaydeden marka olduk ve pazar payımız yüzde 20’lere yaklaştı. Ağırlıklı ithal ürünlerin yer aldığı bir pazarda, yerli Ar-Ge ile üretilmiş, rekabetçi gücü oldukça yüksek yerli bir ürünle başarı gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

"Avurpa'da üçüncü sıradayız"

OBSESSO’nun tamamen yerli sütle, koruyucu katkı maddesi olmadan üretildiğini anlatan Ozan Diren, “Soğuk kahvemiz OBSESSO, bizim için çok özel, çok önemli bir ürün. Tüketici tercihleri doğrultusunda teneke kutuda sunduğumuz OBSESSO, içeriğinde yerli süt barındırıyor. Dimes Ar-Ge imzası, sadece ürünü değil, uzun ömürlü olmasını sağlayan teknolojiyi ve üretimde kullanılan makineleri de kapsıyor. İçeriğinde yerli süt barındıran sütle üretilmiş bir uzun ömürlü soğuk kahvenin, koruyucu katkı maddesi içermeden üretilmesi ciddi bir bilgi birikimi ve teknoloji gerektiriyor. Dimes, Avrupa genelinde bunu başaran 3 markadan biri. Bu üründe Türkiye’de en büyük üretim kapasitesine sahibiz ve Avrupa’da da 3’üncü sıradayız.” dedi.