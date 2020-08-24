Dinamik Isı, Gedik Yatırım aracılığıyla halka arz ediliyor

24 Ağustos 2020

Yalıtım, ambalaj ve plastik sanayi başta olmak üzere 22 farklı sektöre polietilen ve polistiren bazlı köpük ürün çözümleri tasarlayıp, geliştirerek üretimini gerçekleştiren Dinamik Isı'nın Gedik Yatırım aracılığıyla halka arz edileceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dinamik Isı, tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştireceği halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ndan onay aldı.

Açıklamada, "Pay başına 3,52 TL sabit fiyat ile 8 milyon 700 bin TL’lik nominal değerli paylarını Borsa’da satış yöntemi ile 27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan talep toplama sonrası halka arz edecek olan Dinamik Isı, yüzde 35,22’lik halka açıklığa ulaşmayı planlıyor. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, halka arz için emirlerin saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekiyor. Payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Yılın ilk yarısında 24,2 milyon TL ciro elde etti

İzmir'de 1991'de kurulan Dinamik Isı; yalıtım, ambalaj ve plastik sanayi başta olmak üzere 22 farklı sektöre polietilen ve polistiren bazlı köpük ürün çözümleri tasarlayıp, geliştirip ve üretiyor. İzmir Tire’de yer alan 35 bin metrekarelik tesislerinde ürettiği ürünleri yurt içinde be dışında satışını gerçekleştiren şirket, 2016-2019 yılları arasında yaklaşık yüzde 23 yıllık bileşik büyüme oranı yakalayarak 61,4 milyon TL ciroya ulaştı. Şirket, bu yılın ilk altı ayında ise 24,2 milyon lira ciro elde etti. 2017’de 6,1 milyon TL olan FAVÖK’ünü yüzde 64 artırarak 2019 yılında 10,1 milyon TL seviyesine getiren Dinamik Isı'nın 30 Haziran 2020 itibarıyla net finansal borcu bulunmuyor. 5,5 milyon TL net nakit pozisyonunda olan şirketin, 17,5 milyon TL birikmiş kârı bulunuyor.