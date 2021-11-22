Dinarsu’dan yeni yılda yeni yatırım

Barış SEDEF

Erdemoğlu Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve tufting halı sektörünün önde gelen oyuncuları arasında yer alan Dinarsu, yeni yatırımla kapasitesinde büyümeye gidiyor. Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 140 bin metrekarelik tesislerinde aylık bin ton iplik üretimi gerçekleştiren şirket, tesisin alanını 160 bin metrekareye, iplik üretim kapasitesini ise aylık 2.500 tona çıkaracak.

Yıllık 50 milyon metrekarelik halı üretim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Dinarsu Genel Müdürü Bahadır Aksoy, Çerkezköy tesislerinde polipropilen ve polyemid iplik üretimine ek olarak polyester üretimi de yapmaya başlayacaklarının bildirdi. “Üretim hattının montaj çalışmaları başladı. 2022’nin ilk çeyreğinde devreye alarak polyester iplik üretimine başlamış olacağız. Aylık olarak 1.000 tonluk üretim kapasitesimizi 2.500 tona çıkaracağız” diyen Aksoy, entegre bir yapıya kavuşacaklarını söyledi. Aksoy, “Hammadde ve iplik konusunda Avrupa ve dünyada söz sahibi olmak yolunda ilerliyoruz. Ayrıca elde edeceğimiz polyesteri, geri dönüştürülmüş hammaddeden tedarik etmeyi amaçlıyoruz” dedi. 140 bin metrekaredeki üretimlerine ilave, 20 bin metrekarelik iplik tesisiyle bu rakamı 160 bin metrekareye çıkacaklarını kaydeden Bahadır Aksoy, mevcut yatırımlarla istihdamın da yüzde 35 oranında artacağını bildirdi.

ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Aksoy, Türkiye tufting halı sektöründe ABD’ye yapılan ihracatın 60’ını, Avrupa’ya yapılan ihracatın yüzde 50’den fazlasının Dinarsu tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

5,5 milyon metrekarelik stok hacmi

Çerkezköy’de duvardan duvara halı konusunda Avrupa’nın en büyük depolarından birisini yaptıklarını söyleyen Aksoy, “Tekirdağ tesisimizde yer alan 20 bin metrekarelik depomuz toplam 5,5 milyon metrekarelik halı stoklama hacmine sahip. Yeni depo yatırımımız servis kalitemizin de artmasına zemin hazırlayarak istenilen siparişleri daha hızlı bir şekilde teslim etmemizi sağlayacak. Stoklu çalışarak müşteri isteklerini anında yerine getireceğiz” diye konuştu. Ar-Ge’de odak noktalarını ürün geliştirme çalışmalarına yönelttiklerine vurgu yapan Aksoy, geri dönüştürülebilir ürünlerden polyester yapımına yöneldiklerine dikkat çekti.

Yeni tufting yatırımı ocak ayında devrede

Dinarsu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Topcu ise firma olarak kapasite konusunda yatırımları artırmak istediklerini ancak pandeminin bu süreci yavaşlattığını kaydetti. Topcu, “Erdemoğlu Holding bünyesinde yer alan Dinarsu’nun tufting üretim kapasitesi bakımından aynısı Gaziantep’te de kuruldu. Merinos bünyesinde yapılan yeni tufting halı yatırımları 2022 Ocak itibarıyla devreye girecek ve yıllık olarak 50 milyon metrekarelik bir üretim hacmine sahip olacağız. Burada Orta Doğu ve Amerika bölgesinde ihracatımızı artırmayı amaçlıyoruz” dedi. Üretimlerinin yaklaşık yüzde 40’lık kısmının yıkanabilir halılardan oluştuğunu ifade eden Topcu, kalan bölümünün ise duvardan duvara halılardan oluştuğunu belirtti.

Akal, triko ipliğinde payını %50’ye yükseltecek

Diğer taraftan şirket, Zonguldak fabrikasında Akal markasıyla iç piyasa ve ihracat için akrilik ve akrilik-yün-naylon karışımlı triko ipliği üretiyor. 2011 yılında 9 bin ton/yıl kapasitesi ile Erdemoğlu bünyesine geçen fabrika yapılan yatırımlarla birlikte yıllık 18 bin ton kapasiteye ulaştı. Bahadır Aksoy, yeni yatırımlarla birlikte 2022 yılında buradaki üretim kapasitelerini 20 bin tona çıkaracaklarını belirterek, “Bu süreçte Merinos bünyesinde Besni’de kurduğumuz yine Akal markası ile triko ipliği üretimi yapan fabrikamızda 17 bin ton/yıl kapasiteye ulaşmış bulunuyoruz. 2022 hedef kapasitemiz 20 bin ton/yıl olacak. Ülkemizde üretilen triko ipliğinin yaklaşık yüzde 40’lık bölümünü biz üretiyoruz, yeni yatırımlarımızla birlikte bu oranı yüzde 50’ye çıkarmak hedefimiz var” dedi.

Seneye 150 milyon dolar ihracat hedefliyor

Pandemiyle birlikte gelen talep patlamasının navlun fiyatlarını yaklaşık 3 kat artırdığına vurgu yapan Dinarsu İhracat Müdürü Gökhan Erdem, tufting halı tarafında yılı 100 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Erdem, “Gelecek yıl ihracat özelinde 150 milyon doları hedefliyoruz. 2021’in ilk 9 aylık döneminde ise yaklaşık 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Şu anki göstergeler yılı 100 milyon dolarla kapatacağımıza işaret ediyor” şeklinde konuştu.