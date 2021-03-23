Dinçer Lojistik, 100 milyon TL yatırım hedefliyor

Son 3 yılda yüzde 88’in üzerinde birleşik büyüme gerçekleştiren Dinçer Lojistik, 2021'de de yeni yatırımlara odaklandı.

Bu yıl Erzurum Bölge, Diyarbakır Bölge, Afyon Bölge, İstanbul Avrupa Bölge ve Tekirdağ Bölge gibi yeni transfer merkezlerini ve bölge depolarını hizmete alan şirket, Türkiye geneli dağıtım hacminin yüzde 97’si kendi dağıtım ağı ve filosuyla gerçekleştirir hale geldi.

Bazı mevcut depolarını da müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda daha büyük ve konsolide depolar haline getiren Dinçer Lojistik, böylece hem iş süreçlerini iyileştirdi hem de maliyet avantajı sağladı. Dağıtım ağını geliştirme kararı alan şirket, bu kapsamda yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırım hedefliyor.

Hizmetlerini dünya standartlarına uyarlama yoluna gittiklerini, entegre ve çözüm odaklı yapılanma yatırımlarıyla sektörde farklılaştıklarını söyleyen Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, 2021'de de yeni yatırımlar ve müşteri odaklı çözümleriyle dikkat çekeceklerini aktardı.

Tüm taşıma modlarında sahip oldukları yaygın dağıtım ağıyla Türkiye geneline dağıtım yapan bir firma olduklarını belirten Dinçer, "Türkiye'de en güçlü oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin önde gelen markalarıyla uzun vadeli kontratlar dahilinde müşterimize birçok ilde bölgesel depo/bölgesel depo hizmetleriyle ulaşıyor ve bununla birlikte, müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak ilgili il çıkışlı nakliye ve depolama hizmetlerinde, tersine lojistikte, palet lojistiği hizmetlerinde de etkinliğimizi arttırıyoruz.” dedi.

"Depolama hizmeti alanımız 300 bin metrekareye çıktı"

Dinçer Lojistik olarak yeni depo yatırımlarıyla farklılık yaratmaya devam ettiklerini kaydeden Mustafa Dinçer, dijital teknolojilerle destekledikleri yapılanmadaki itici güçlerinin lojistik ağlarının özellikle bölgesel anlamda kuvvetlendirilmesi ve bu sayede teslimat sürelerinin minimuma indirilmesi, teslimat frekans sayılarının artırılarak hizmet kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılması, müşterilere aynı gün teslimat yapma modelinin geliştirilmesi, ekonomiye ve istihdama katkı sağlanması olduğunu aktardı.

Müşteri ihtiyaç ve taleplerini çok iyi analiz ederek ve bu taleplerin ileriye yönelik planlamalarını çok iyi organize ederek bu yatırımları yaptıklarını anlatan Dinçer, yaptıkları depo yatırımlarıyla bu yıl itibarıyla Türkiye’deki dağıtım hacminin yüzde 97’sini kendi filo ve dağıtım ağlarıyla sağladıklarını bildirdi. Bu oranı yıl sonunda yüzde 100’e taşımayı hedeflediklerini söyleyen Dinçer, "Öncelikle hem bölge hem de ülke ekonomisine dolaylı olarak katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda 300 adet yeni araç tedarik ettik. Öte yandan 500’e yakın yeni personel alımı gerçekleştirerek istihdamı da destekliyoruz. Şu an 17 il ve 35 farklı lokasyonda müşterilerimize hizmet veriyoruz. Yeni açılan bölge depolarımız, transfer merkezlerimiz ve konsolide depolarımızla birlikte, depolama hizmeti alanımız 250 bin metrekareden 300 bin metrekareye çıktı. Türkiye’de kimya sektörüne özel ADR’li parsiyel dağıtım ağına sahip tek firma olarak daha etkin, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz.” şeklinde konuştu.