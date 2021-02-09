Dinçer Lojistik, geleneksel lojistik süreçlerini dijitalleştirdi

Pandemiyle birlikte tüketicilerin satın alma tercihleri değişerek "hızlı teslimat", "7 gün 24 saat satın alma olanağı", "kapıya teslim", "temassız ödeme" gibi satın alma avantajları sunan e-ticaret sektörünü geliştirdi. E-ticarette kendini gösteren büyümeye paralel olarak, lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların da dijital iş modellerine entegrasyonu hızlandı.

Sahip olduğu Ar-Ge merkezi alt yapısı ve yenilikçi bakış açısıyla sektörde adından sıkça söz ettiren Dinçer Lojistik, bu dönemde teknoloji alanındaki yatırımlarını artırdı. Şirket gerçekletirdiği yatırımlarla "satın alma", "depolama", "müşteri hizmetleri" gibi geleneksel lojistik süreçlerini internet teknolojilerine entegre etti.

5.0 teknolojilerinin konuşulduğu bir süreçte geleceği şimdiden yaratmak için bilgi teknolojilerini merkeze almanın her sektör için kaçınılmaz olduğunu söyleyen Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “E-lojistik sahasında doğru stratejiler kurmak yerel ve küresel sahada elimizi güçlendiriyor. Robotik depolama, IoT ve diğer teknolojik yatırımlarımız kesintisiz devam ederken sektöre yön verme misyonumuzu da koruyoruz.” dedi.

"E-lojistik ekosistemini gelecekte nesnelerin interneti yönetecek"

E-lojistik ekosistemini dün, bugün ve yarının koşulları üzerinden değerlendiren Mustafa Dinçer, “Pandemi dönemi kriz anlarına hazırlıklı olma, inovasyon becerisi, alternatif hizmet alanları geliştirebilme gibi konularda hepimizi sınamış oldu. Önümüzdeki süreçte de yeniçağın gerekliliklerine adapte olan firmaların ayakta kaldıklarını göreceğiz. Bu noktada çeviklik, teknolojiyi kullanma becerisi, teknolojik altyapının gelişmiş olması ve alanında yetkin çalışanlara sahip olmak her şirket için son derece önemli olacak.” şeklinde konuştu.

Lojistik sektörünün özellikle e-ticaretle birlikte değişen ihtiyaçlara çok hızlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Dinçer, şunları söyledi: "Teknoloji perspektifinden baktığımızda, bazı konuların sektörümüz için öne çıktığını görüyoruz. Örneğin IoT (nesnelerin interneti), her sektörde tedarikçi ve üretici/satıcı arasındaki etkileşimi arttırarak, akıllı ve etkili bir ekosistem oluşturmanın en güncel yolu. Geleceği bu teknolojiler yönetecek ve ani talep artışları, sosyal medya analizleri ile çerez politikaları sayesinde saptanarak üretim planları otomatik olarak kişiden bağımsız yazılımlar üzerinden sağlanabilecek. Müşteri taleplerine ek olarak, firmanın hammadde ihtiyaçları da değişen talebe uygun olarak yönetilebilecek.”

"Kuvvetli bir Ar-Ge yapımız var"

Dinçer Lojistik’in söz konusu teknolojilere ilişkin yatırımlarının devam ettiğini belirten Mustafa Dinçer, “Kuvvetli bir AR-GE yapımız var. Dünyadaki teknolojik trendlerin takibiyle iş süreçlerimizi daha da güçlendirmek adına AR-GE merkezimizle birlikte son derece yoğun çalışıyoruz. Robotik depolama, IoT ve diğer teknolojik yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Dinçer Lojistik olarak teslimat güzergâhlarını iyileştirmek, araç performanslarını izlemek, gecikme veya sorunları önlemek, şayet oluşurlarsa oluştukları anda müdahale etmek için bu alanlara yatırım yaparak akıllı lojistik faaliyetlerinde daha da gelişeceğiz. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarını mümkün olan en hızlı biçimde algılayarak, ani talep artışlarını karşı farklı kanallarla tedarik zincirlerini organize edip, proaktif aksiyon alabilecek, çözüm getirebilecek ve sektörün dinamiklerin şekillendirme misyonumuzu kuvvetlendireceğiz.” diye konuştu.