Dinçer Lojistik, tüm lojistik süreçleri tek uygulamada topladı

Teknoloji tabanlı, yeni yöntem, uygulama ve hizmetlerle farklı iş modelleri sunmaya devam eden Dinçer Lojistik; müşterilerin, tedarikçilerin ve çalışanlarının süreçlerini yalınlaştıran, vakit kazandırıp, hızla çözüm sunan ‘Super App’ adlı yeni bir uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 20 kişilik bir ekibin bir yıllık çalışması sonucu hazırlanan uygulama, tüm mobil cihazlardan indirilebiliyor. Uygulama ile müşterilerle daha etkin bir iletişim kurularak, ihtiyaçlara daha hızlı çözüm üretilmesi hedefleniyor. Mevcut müşteriler uygulamaya giriş yaparak işlemlerini takip edebiliyor. Hizmet talebi olan potansiyel müşteriler ise sistem üzerinden taleplerini ileterek anlık işlem yapabiliyor.

Bin 500 çalışanı, 81 il ve 973 ilçeye yayılan geniş dağıtım ağı ve 350 bin metrekare depolama alanıyla ülke genelinde hizmet veren Dinçer Lojistik, 2021 yılı son çeyreğinde Avrupa’ya açılacak. Bu kapsamsa şirket, Super App’in farklı dil seçenekleri ile yurt dışındaki müşterilerine de hizmet verecek.

Aynı zamanda e-ticaret platformu

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Dinçer Lojistik Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Özhan Fındık, farklı kullanıcı tiplerinin farklı deneyimlerini tek çatı altında toplayan uygulama ile parsiyel taşımacılıkta da en hızlı şekilde hizmet sunmanın hedeflendiğini söyledi.

Uygulama üzerinden işlem yapabilmek için daha önce Dinçer Lojistik ile çalışmış olmaya gerek olmadığını belirten Fındık, “Sisteme giren kullanıcılar arka planda çalışan özel bir algoritma sayesinde kendisi ile ilgili alana yönlendiriliyor. Yeni bir müşteri olarak giriş yapıldığında da gönderi detayları sisteme girilerek, taşıma talebinde bulunuluyor. Ödeme de yine sistem üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Uygulama bu anlamda bir e-ticaret platformu işlevi de görüyor.” şeklinde konuştu.