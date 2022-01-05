Dinçer Lojistik, yazılım robotlarıyla verimliliği artırdı

Dinçer Lojistik, teknolojisini yenilikçi çözümlerle güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak RPA (Robotic Process Automation - Robotik Süreç Otomasyonu) sistemini devreye alan şirket, yüzde 70-80 verimlilik artışı sağladı. Üstelik RPA kullanılan projelerde hata oranı da yüzde sıfır olarak gerçekleşti.

İş süreçlerinde devreye aldıkları RPA sistemi hakkında bilgi veren Dinçer Lojistik CTO’su Murat Şencan, RPA’in metaforik yazılım robotlarına veya yapay zekaya, kısaca dijital işçilere dayalı bir iş süreci otomasyon teknolojisi biçimi olduğunu söyledi.

Sistemin, yapımında herhangi bir düşünme yetisi ve zeka gerektirmeyen işlerin doğrudan robot tarafından yapılmasını sağlayan bir yazılım olduğunu belirten Şencan, bu yüzden ‘yazılım robotları’ olarak da adlandırıldığını vurguladı. Sistemin en önemli avantajının ‘hız kazandırmak’ olduğunu vurgulayan Şencan, “RPA ile iş süreçleri daha belirgin hale geliyor. Yazılı olmayan süreçler yazılı hale geliyor, tüm işlemler kayıt altında tutulabiliyor, hata tespiti kolaylaşıyor.” dedi.

Çalışanların işleri hafifliyor

Sistemin bir diğer avantajının ise çalışanların işlerini hafifletmesi olduğunu vurgulayan Murat Şencan, şöyle devam etti: “RPA kullanımı, insan kaynakları hatalarını minimize ediyor. Ayrıca bu sistem sayesinde müşterilerle olan ilişkilerimizde, onlara hızlı cevap verebilme avantajına sahip oluyoruz. Talep yönetimlerinde ise RPA, müşteri ya da saha ekiplerinden gelen taleplerin daha hızlı bir şekilde karşılanmasına yardımcı oluyor. Bu durum müşteri memnuniyetini arttırılmasını sağlıyor.”

1 ayda tamamlandı

RPA kullanımına geçiş sürecinin Dinçer Lojistik Ar-Ge departmanı tarafından 1 ayda tamamlandığını açıklayan Murat Şencan, sistemin Opet akaryakıt muhasebeleştirme, irsaliye işlemleri gibi günlük yapılan standart işlemlerde Dinçer Lojistik’e hem yüksek verimlilik hem de düşük hata avantajı sağladığını vurguladı. Projeden projeye değişmekle birlikte RPA kullanımıyla, yüzde 70 ile yüzde 80 arasında verimlilik artışı sağlandığını kaydeden Şencan, sistemin yüzde sıfır hata ile çalıştığının da altını çizdi.

“İşgücünde büyük tasarruf sağlayacak”

RPA kullanımının Dinçer Lojistik’e büyük ölçüde işgücü tasarrufu sağlayacağını da dile getiren Şencan, “Birinci fazda 10 adam/gün tasarruf yapılacak. Böylece çalışanlar, daha etkin kullanılabilecekleri alanlara yönlendirilecek. Örneğin, ilk etapta RPA kullanımı ile işleri hafifleyen çalışanlarımız, RPA süreçlerinde analiz çalışmalarında görevlendirildi.” diye konuştu.

İlerleyen süreçte RPA kullanımının Dinçer Lojistik’in birçok departmanında yaygınlaştırılmasının planlandığını aktaran Şencan, şirketin 11 farklı bölümünden bu konuda talep toplandığını da bildirdi.