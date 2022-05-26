Dinçer Lojistik’ten 40 milyon dolarlık yatırım hazırlığı

Sektöre, topluma, ekonomiye ve çevreye değer katma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Dinçer Lojistik, bu yıl içinde 40 milyon dolarlık yatırım yapacak. 40 milyon doların yaklaşık yarısını yurt dışındaki operasyonlarına ayıran Dinçer Lojistik, diğer yarısını ise depo yatırımları, filo yatırımları, Ar-Ge, start-up yatırımları için kullanacak.

2022’nin Dinçer Lojistik için ‘yatırım yılı’ olacağını belirten Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Önceki yıllarda yaptığımız yatırımlarla ciddi bir büyüme kaydettik. Sadece 2021 yılında yüzde 110 oranında büyüdük. Şimdi yeni yatırımlarla büyümemizi daha da artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bütçenin yarısı yurt dışı operasyonlara

Yatırım yapılacak alanların başında depoların geldiğini vurgulayan Dinçer, “Yeni araç yatırımları da gündemimizde. Bu yıl özellikle hafif ticari araç yatırımlarına ağırlık vereceğiz.” diye konuştu.

Dinçer Lojistik’in son yıllarda hızlı bir büyüme sağladığı e-ticaret lojistiği alanında büyük bir mikro araç yatırımı yapacaklarını anlatan Dinçer, “Binden fazla scooter tarzı hafif ticari araç yatırımı yapmayı planlıyoruz. Satın alma ya da kiralama şeklinde yapılacak bu yatırımla şu anda yaklaşık 500 olan şoförlü hafif ticari araç sayımızı üç katına çıkarmış olacağız.” açıklamasında bulundu.

2000 kişi istihdam edecek

Depo ve filo yatırımlarının büyük bir insan kaynağı yatırımını da beraberinde getirdiğini belirten Mustafa Dinçer, bu yıl 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Son 4 yılda 25 milyon liralık bütçe ayırdıkları Ar-Ge’yi bu yılki yatırım planlarına da aldıklarını anlatan Dinçer, özellikle yazılım, mobilizasyon ve PRA projelerinin yatırım bütçesi içinde azımsanamayacak bir paya sahip olduğunu vurguladı.

“Start-up yatırımlarına devam edeceğiz”

Sektörün geleceğinin yeni nesil teknoloji anlayışıyla kurgulanacağına inandıklarını, bu sebeple yerli start-up’ları ekosisteme kazandırmak için yatırımlar yaptıklarını kaydeden Dinçer, devamında şunları söyledi: “Özellikle ana iş kolumuz olan lojistik, tedarik zinciri, perakende sektörlerinin tamamını kapsayacak şekilde mobilite, yapay zeka, blockchain, iş zekası, Iot, endüstri 4.0 alanlarında yenilikçi çözümler sunan start-up kuruluşlarla iş birlikleri yapıyoruz. Geçen yıl yatırım yaptığımız Optiyol ve Fazla Gıda’nın ürün ve hizmetlerini kendi süreçlerimize dahil ediyoruz. Geçen kasım ayında düzenlediğimiz Dinçer Lojistik Start-up Demo Day’in kazananı AdvoardRobotics’le ortak çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik düzenlediğimiz Dinçer Lojistik Hackathon’un başvuru sürecini başlattık. Bu yılda start-up yatırımlarına devam edeceğiz.”