Dinçer Lojistik'ten Ar-Ge'ye 100 milyon TL'lik bütçe

Pandemiyle birlikte artan talep ve değişen sipariş kanalları, lojistik operasyonlarını da etkisi altına alarak, sektörün yeni teknolojilere entegrasyonunu zorunlu kıldı. Buradan hareketle Ar-Ge süreçleri başta olmak üzer 2020 yılında 60 milyon TL yatırım gerçekleştiren Dinçer Lojistik, bu yıl için ise Ar-Ge yatırım bütçesini 100 milyon lira olarak belirledi. Teknoloji yatırımları kapsamında sektöre özgü yenilikçi mobil uygulamalar ve web tabanlı teknolojik yapılar geliştiren şirket, son olarak FMCG sorter otomasyon sistemlerini devreye aldı. Teknoloji alanındaki çalışmalarını yapay zekâdan faydalanarak yapılandıran firma, bu yıl içinde en az iki start-up projesine de yatırım yapacak.

“Teknik altyapı lojistiğin omurgasını oluşturuyor”

Ar-Ge teknolojilerinin lojistik sektöründeki rolü hakkında bilgi veren Dinçer Lojistik Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Özhan Fındık, “İlk bakışta mobilite olarak görülse de asıl teknoloji lojistiğin arka planında yer alıyor. Talep tahminleme, planlama, lojistiği yalınlaştırma teknolojileri, gelişen ulaşım sistemleri, robotik üretim teknolojileri, akıllı depolama sistemleri, sipariş yönetim sistemleri, dinamik nakliye dağıtım sistemleri gibi teknolojiler lojistiğin omurgasını oluşturuyor. Bu teknolojiler sayesinde lojistik zincirin her evresi birbiriyle entegre, takip edilebilir ve anlık kararlar alınmasına imkân tanır hale geliyor. Web ve gelişen mobil teknolojiler ise siparişlerin her yerden kolayca alınıp müşterilerle ürünlerin buluşturulmasını sağlıyor. Aslında bunun temelinde de 'big data' yönetimi, GPS sistemleri ve internet altyapısı bulunuyor. Gelişen teknolojik cihazlar da bu teknolojilerin uygun maliyetlerle kullanılmasını mümkün hale getiriyor. Böylece izleme ve anlık veri iletişimi lojistiğin tüm safhasına hız, entegrasyon, doğruluk ve verimlilik gibi ciddi katkılar sağlıyor.” dedi.

“Tüm altyapımızı akıllı sistemlerle güncelliyoruz”

Dark Store, çoklu kanal (omnichannel) ve e-ticaret teknolojilerine yönelik çalışmalarının pandemi öncesine dayandığını, pandemiyle birlikte teknik altyapı çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Özhan Fındık, “Dinçer Lojistikolarak Ar-Ge merkezimizin katkılarıyla dağıtım ağı yazılımlarımızı içinde harita teknolojilerini de barındıran, dinamik ve akıllı sistemlerle yeniledik. Mikro dağıtımı daha verimli kılan mobilite tabanlı app uygulamalarına yatırım yapıyoruz. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret şirketlerine yönelik robotik ve sektörde çok fazla yer almayan FMCG sorter otomasyon sistemlerini devreye aldık. Hizmetlerimize her yerden, anlık ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak entegre app ve web tabanlı teknolojik yapıları süreçlerimize entegre ettik. Özellikle hatayı en aza indirecek ve verimliği arttıracak yapay zekâ kullanan sistemlere de tam entegrasyon sağlamak için çalışıyoruz. 2021 Ar-Ge yatırım bütçemizi 100 milyon TL olarak belirledik. Operasyonel mükemmellik, verimlilik, müşteri memnuniyeti optimizasyonu gibi kavramları Ar-Ge imkânları ile doldurarak pratik kullanıma sunmak üzere aksiyon almaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.