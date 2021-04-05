Dioki, ikinci fabrika ve farklı petrokimyasal yatırımlara hazırlanıyor

ERAY ŞEN / ADANA

Dioki Petrokimya Sanayi AŞ. CEO'su A. Sefa Küçükboyacı, geçen yıl dünya fiyatlarının düşmesinden dolayı parasal anlamda azalma, üretim miktarında ise artış yaşadıklarını söyledi. Bu yıl üretimde yüzde 5-10 daha fazla artış planladıklarını belirten Küçükboyacı, “Artık limitlere geldik. Ondan sonra dünyadaki gelişmelere göre ikinci fabrikanın yatırımına başlayacağız.” dedi.

Küçükboyacı, polistirenin yanında kauçuk ile daha niş ve stratejik olan süper yüksek molekül ağırlıklı PP üretmeyi düşündüklerini, bu yatırımlarla ilgili teknoloji araştırmaya başladıklarını bildirdi.

Yerli üretim kaynağı kullanılacak

Dioki’nin ikinci fabrikasının reaktörü dahil yerli üretim kaynaklarıyla kurulacağını vurgulayan Küçükboyacı, “Mevcut tesislerimizin bulunduğu alanda planladığımız ikinci yatırımı tamamen kendi teknolojimiz ile yapacağız. Bununla ilgili bütün projeler hazırlandı. Şu anda imalatçılardan teklif bekliyoruz. Çünkü geliştirdiğimiz reaktörlerimiz çok özel. Yatırımın maliyeti önümüzdeki aşamalarda ortaya çıkacak.” diye konuştu.

Üretimlerinin stratejik yatırımlar kapsamında olduğunu ve devlet teşviki kapsamına girdiğini kaydeden Küçükboyacı, “Türkiye’ye döviz katkımız, yılda 15-20 milyon dolar arasında değişiyor.” dedi.

Fabrikayı Adana’ya taşıdılar

Fabrikayı 2015 yılında Hırvatistan'da atıl durumdayken, şu anda tesisin Genel Müdürlük görevini yürüten Ümit Düngel ile birlikte satın alarak, TIR’larla Adana’ya taşıdıklarını ve sistemde yüzde 35’e yakın modifikasyon yaptıklarını ifade eden Küçükboyacı, yazılımlarını güncelleyerek, elektronik kontrol sistemi kurduklarını ve üretimi ‘kendi geliştirdikleri reçeteler ve sistem’ ile gerçekleştirdiklerini aktardı. Küçükboyacı, “Toplam 28 milyon dolarlık bir yatırım ile oluşturduğumuz fabrikada yılda 60 bin ton katı polistiren ve18 bin ton genleşebilir polistiren üretim kapasitemiz var.” şeklinde konuştu.