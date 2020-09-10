Dirinler Döküm’den 170 milyonluk yatırım

10 Eylül 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Dirinler Döküm, Kınık OSB’de yeni fabrika kuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi projesi kapsamında desteklenen yeni yatırım 170 milyon TL’ye mal olacak. Bu yatırımla Dirinler Döküm’ün İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki döküm fabrikası ile Dirinler Ağır Sanayi Makine İşleme (DASMİ) Fabrikası Kınık OSB’ye taşınacak. Yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temelini önümüzdeki günlerde atmayı hedefl ediklerini belirten Dirinler Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dirin, “Bu yatırımla rüzgar türbinleri için özel dökümlü parçaların tamamını Türkiye’de üretir hale geleceğiz” dedi.

1-1,5 yıl içinde üretime geçecek

Dünya genelinde artan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarda ilk sıralarda rüzgar türbinlerinin geldiğini kaydeden Dirin, türbinlerin toplamda 75- 80 ton ağırlığa sahip 8- 10 parçadan oluştuğunu hatırlattı. Dirinler Döküm’ün türbinlerin içindeki döküm, demir parçaları ürettiğini, ham olarak ürettikleri bu parçaların, Almanya’da rüzgar türbini imalatçılarınca işlenerek monte edilecek hale getirildiğini kaydeden Melih Dirin, “Biz halen türbinler için 7- 8 parça üretir haldeyiz. Kınık OSB’de gerçekleştireceğimiz yatırımla henüz üretemediğimiz 30- 35 tonluk parçaların imalatını gerçekleştireceğiz” dedi. Birkaç yıldır üzerinde çalıştıkları yatırımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi projesi kapsamında desteklenmesinden gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Dirin, pandemi nedeniyle temel atma konusunu ötelediklerini, temel atılmasını takiben 1-1.5 yıl içinde yeni fabrikada üretime geçmeyi hedefl ediklerini söyledi.

Farklı birimleri tek çatı altında toplayacak

Dirin, “En geç 2022’de üretime geçmeyi hedefl iyoruz. 500 kişi istihdam edeceğimiz Kınık OSB fabrikamız yaklaşık 170 milyon TL’ye mal olacak. O fabrikanın hizmete girmesinin ardından Atatürk OSB’deki mevcut fabrikayı Kınık OSB’deki yeni tesise taşırken lojistik ve satın alma gibi bazı birimlerin bırakılabileceğini kaydeden Dirin, “Yine grubumuza bağlı DASMİ de Kınık OSB’de yeni fabrikamızın bünyesine taşınmış olacak. Ayrı yapılar halindeki birimlerimizi bir araya getireceğiz. Dökümhane, işleme, modelhanemiz aynı çatı altında toplanmış olacak” diye konuştu.

Yetişmiş işgücü için meslek lisesi kuracak



Melih Dirin, fabrika personeli arasında yaptıkları anket çalışmasında çalışanların yüzde 70’inin Kınık OSB fabrikasında işe devam etme yönünde irade ortaya koymasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İzmir- İstanbul Otoyolu’nun devreye girmesi ile birlikte Kınık OSB’ye artan bir ilgi var. Fabrikalar bir bir yükseliyor. Biz de kısa sürede yeni yatırımımızı devreye alarak ilçe, kent, bölge ve ülkemiz ekonomisi için değer yaratmaya devam edeceğiz. Bir hedefimiz de ilçede döküm meslek lisesi kurmak. Bu konuda da temaslarımız iyi bir noktada. Bakırçay bölgesinde istihdam boyutunda da gençlere yeni bir ufuk açmak istiyoruz” dedi.