Diriteks borçlarını yeniden yapılandırdı

Diriliş Tekstil (Diriteks) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şirket borçlarının en önemli kısmının alacaklısı olan Halkbank’a ait borcunu 36 ay vadeli aylık sabit ödemeli olarak yeniden yapılandırıldığını duyurdu.



Diriteks’in Halkbank’a olan borçları öncesinde 17 Aralık 2019’da KAP’a yapılan açıklamayla yeniden yapılandırılmıştı. O günkü açıklamada Diriteks, “Halkbank’a olan 9.003.965 TL anapara kredi borcumuz yıllık yüzde 14,50 faiz oranı ile, faizleri dahil 12.917.508 TL olmak üzere, ilk taksidi 12/06/2020 tarihinde ödenecek şekilde, 12/11/2024 tarihine kadar yeniden yapılandırılmıştır” açıklamasını yapmıştı.

Ancak Diriteks 6 ay geri ödemesiz yapılandırılan borca ilişkin 19 Ekim 2020’de yine KAP’a yaptığı açıklamada Haziran 2020’de yapması gereken 1.700.000 TL’lik ilk taksit ödemesini yapamadığını duyurmuştu. Halkbank’ın ise Aralık 2020’de kanuni takibe geçeceği uyarısını yaptığını açıklamasında yer veren Diriteks 18 Ocak’ta ise yeni taksit ödemesini yapamadığını ve gecikmeye girdiğini belirtmişti.