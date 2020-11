Diş tedavisinde dünyaya Türkiye’den iz bırakacak bir ilk: T-endo MUST

Takip Et

Türkiye'nin sağlıkta ve tıbbi cihaz sektöründe yerlileşme hamlesi ile ilgili atılımları meyvesini veriyor. Öncü Dental Dentac ile bu konuya yaklaşık 15 yıldır büyük önem veriyor. Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermaye ile üretilme özelliği taşıyan ilk kanal eğesi 'T-Endo Must' , üç yıl süren Ar-Ge çalışması sonucu ülkenin yüz akı olarak dünya pazarlarına açıldı.

Dentac’ın Türk diş hekimleri ile geliştirdiği ve kanal eğesinin hikayesini, süreçte ciddi çalışmalara imza atan Doç. Dr Mustafa Gündoğar aktardı:

Biz diş hekimlerinin sıklıkla uyguladığı kanal tedavisi sırasında kullanılan eğenin kalitesi uygulama sırasında en önemli başarı faktörlerindendir. Kanal tedavisi sırasında kullandığımız Nikel titanyumdan yapılan döner eğe sistemlerinin kalitesi tasarruf edebileceğimiz bir husus değildir. Hastaların adeta korkulu ruyası olan kanal içi kırılma vakalarında biz hekimlerin uygulama hatası dışında kullanılan eğenin kalitesi büyük önem arz ediyor. Bu tip muhtemel kırılmalar hem hastayı hem de hekimleri olumsuz yönde etkiliyor.

"Avrupa ve ABD yapıyorsa biz daha iyisini yaparız"

Hikayemiz tam da burada başlıyor. Bu süreçte yol arkadaşım olan Doç. Dr. Taha Özyürek ile bu konuya eğildik. Bu aletlerin kırılmaya dayanımı ile ilgili birçok bilimsel araştırmaya imza atıp bunları dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlatmayı başardık. Sonrasında birbirimize 'Neden bizim ülkemizin kendine özgü bir kanal aleti yok?. Avrupa ve Amerika yapıyorsa biz de yapabiliriz, hatta daha iyisini yaparız' dedik.

Belgelendirme aşamalarını büyük bir heyecanla takip ettiğimiz Türkiye’nin ilk tescilli Nikel Titanyum resiprokasyon kanal eğesini Öncü Dental’in vizyonunu ve desteğini arkamıza alarak geliştirdik. Öncü Dental ve Dentac'ın vizyonu bizleri daha da cesaretlendirdi. Yurtdışına bağımlılığı azaltırken, yüksek dayanıklılığı ön plana alarak geliştirdiğimiz ve tamamen Türk diş hekimlerinin imzasını taşıyan T-endo MUST, tescilli bir alaşıma ve dizayna sahip ülkemizin ilk resiprokasyon hareketi yapan kanal aleti olarak 3 senenin sonunda dünyada kullanıma hazır hale getirildi. 6 tescilli ürünün ilki olan T-Endo MUST’ın açılımı 'Türkiye’den Dünya’ya Endo Multi Use Single Technique', yani hem yüzde 100 yerli sermaye olduğu hem de çoklu kullanıma olanak sağlayan dünyadaki tek resiprokasyon hareket yapan Nikel titanyum eğe olma özelliğini vurgulamak istedik. Tam hijyenik steril paket halinde üretilme, kanal tedavisi işlemini oldukça kısaltma ve daha sayısız özellikleri içinde bulunduruyor. Ayrıca resiproksyon hareketi yapan NiTi eğeler içinde minimal invaziv şekillendirmeye imkan veren T-Endo MUST periservikal dentin dostu bir eğe sistemidir.

Üretimden önce hekimler deneyimledi

T-Endo Must, seri üretime geçmeden önce IDS , IDEX, AEEDC, PANARAB, APEC, IFEA, BAKU MEDICAL FORUM, PAN ENDO, SIE ve ESE gibi dünyanın en büyük dental fuarlarında workshoplar kapsamında hekimler tarafından deneyimlendi. Burada alınan olumlu geri dönüşler doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesi oldu.

Türkiye’nin ilk tescilli resiprokasyon kanal eğesi dünyanın en ünlü diş hekimlerinden de tam not aldı. Bunun mutluluğunu ve mesleki tatmin duygusunu hiçbir kelime ile tarif edemiyoruz. O yüzden gönül rahatlığı ile siz diş hekimlerimize denemelerini ve kullanmalarını tavsiye ediyoruz. T-endo MUST kanal eğesi bizler için yolun başlangıcı. Dentac ile önümüzde uzun bir yol var. Ülkemize katkısı oldukça fazla olacak bu uzun yolculukta Ar-Ge çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

