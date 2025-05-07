Disney gelirlerini artırdı: Abone sayısı beklentileri aştı!

The Walt Disney Company, 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artışla 23,62 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 23,14 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

2024 mali yılının ikinci çeyreğinde hisse başına 0,01 dolar zarar açıklayan Disney, bu yılın aynı döneminde vergi öncesi karını 2,4 milyar dolar artırarak 3,1 milyar dolara yükseltti. Dağıtılabilir hisse başına kazanç (EPS) ise 1,81 dolar olarak kaydedildi.

Spor segmenti ve abonelikler büyüdü

Disney’in spor içerikleri ağırlıklı olan ESPN segmenti, reklam gelirlerindeki artışın etkisiyle yüzde 5 oranında artarak 4,53 milyar dolarlık gelir elde etti.

Disney+, Hulu ve ESPN+ aboneliklerinin toplam sayısı ise bir önceki çeyreğe göre 2,5 milyon artışla 180,7 milyona ulaştı. Sadece Disney+ abone sayısı ise 1,4 milyon artarak 126 milyona çıktı. Bu sayı, piyasa beklentisi olan 123,35 milyonun üzerinde gerçekleşti.

Şirket, mevcut çeyrekte aboneliklerde ılımlı bir artış beklediğini duyurdu.