DİTAŞ, Profil Sanayi ile 3S Kalıp’ın yüzde 70’ini satın alıyor

Otomotiv endüstrisine direksiyon ile süspansiyon sistem parçaları sunan DİTAŞ (Doğan Yedek Parça ve İmalat A.Ş), Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş ile 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yüzde 70’ini satın almak üzere anlaşma imzaladı. Halka açık bir şirket olarak konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan DİTAŞ, kapanış işlemlerinin tamamlanmasıyla hisse devirlerini de gerçekleştirecek.

Üretiminin yüzde 90’ını ağır ticari araçlar için direksiyon ve süspansiyon sistem parçalarından oluşan DİTAŞ, Profil Sanayi’nin satın alınmasıyla beraber otomobil ve hafif ticari araç grubuna da girerek tüm araç segmentlerine ulaşmış olacak.

Sac kalıp tasarımı ve üretimi konusunda otomotiv ana sanayi (OEM) firmalarına hizmet veren 3S Kalıp Aparat Makine’nin ve Profil Sanayi’nin çalıştığı müşteriler arasında Avrupa ve Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen otomotiv ana sanayi (OEM), tedarik sanayi şirketleri (OES) ve bağımsız yedek parça distribütörleri bulunuyor ve üretimlerinin yüzde 30’unu 30 ülkeye ihraç ediyor.

“Yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz”

Grup olarak hem mevcut şirketleri büyütmek hem de yeni sektörlere girmek amacıyla stratejik yatırımlar yapmaya devam ettiklerini söyleyen Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, özellikle ihracat potansiyeli yüksek ve katma değer yaratan sanayi, ambalaj, teknoloji, fintek ve finansal hizmetler ile yenilenebilir enerji sektörlerine yönelik yatırımlara odaklarını kaydetti.

30 farklı ülkeye ihraç edilen ürünleriyle öne çıkan Profil Sanayi ve 3S Kalıp Aparat Makine ile sektördeki rekabet güçlerini daha da ileriye taşıyacaklarını belirten Göğüş, “Yapılan bu yatırımın Ditaş ve Profil şirketlerinin entegre bir şekilde sektördeki güçlü konumlarını daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Bu tip işlemlerle şirketlerimizin ölçeğini ve rekabetçiliğini artırmayı ve daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz. Benzer organik ve inorganik yatırım ve büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

“Ürün ve müşteri portföyümüz genişliyor”

DİTAŞ Genel Müdürü Osman Sever ise, “Şirketimiz, mevcut yatırım stratejisi çerçevesinde, uzun yıllardır faaliyet gösterdiği otomotiv tedarik sanayinde ürün ve müşteri portföyünü genişleterek, katma değeri artıracak fırsatları değerlendirmeye devam ediyor. Yapılan satın almalar ile hem ürün gamı hem de müşteri portföyümüz genişliyor. Bu ortaklığın sektöre yeni bir heyecan ve hareket getireceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş ve 3S Kalıp Aparat Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Sezer, “Şirketimizin hızlı büyümesine vesile olacak Doğan Holding ile yaptığımız bu ortaklık için çok mutluyuz. Bu yatırım ile ortaya çıkan sinerji hem DİTAŞ’ı hem bizi daha da büyüterek ülke ekonomisine olumlu yönde katkı yapmaya devam etmemizi sağlayacak.” ifadelerini kullandı.