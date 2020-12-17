DİTAŞ, robotlu üretim yatırımlarını hızlandırdı

Ditaş tarafından yapılan açıklamada, endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında üretim verimliliğini artırmak ve süreci hızlandırmak üzere robot ve otomasyon yatırımlarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi. Ditaş, 2017 yılından bu yana yaptığı yatırımlarla büyüttüğü robot üretim sistemlerine pandemi sürecinde yenilerini ekleyerek geçtiğimiz günlerde devreye aldığını duyurdu.

CNC besleme robotlarında verimliliği artıran ve 7 gün 24 saat kesintisiz üretim gerçekleştirmeyi sürdürdüğünü belirten Ditaş, artan robot üretim sistemleri yatırımları ile kalite standartları ve müşteri memnuniyetini de en üst seviyeye çıkarıldığının altını çizdi. Talaşlı imalat, montaj ve sıcak dövme hatlarında robot üretim sistemleri kullanan Ditaş, ayrıca her bir ürün için harcanan süre ve enerji sarfiyatını kolayca hesaplayıp doğrudan maliyet analizini de yapılabildiğini ifade etti. Böylelikle yurt içi ve yurt dışı rekabet gücünü artıran Ditaş, robot üretim sistemleri sayesinde özellikle pandemi döneminde iş sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli avantajlar sağladı.

“Kalite standartlarımızı artırdık”

Pandemi döneminde üç hafta gibi kısa bir sürede yetkin ekip çalışmaları ile yeni robot üretim sistemlerini devreye aldıklarını belirten Ditaş Genel Müdürü Osman Sever, “Ditaş olarak kalite ve zamanlama konusunda öne geçebilmek ve piyasa tarafından tercih edilir pozisyonumuzu korumak adına, minimum hata ve verilen teslim tarihlerine uyma konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar ile robot ve otomasyon sistemlerine yatırım yapma ihtiyacı hissettik. Üretim hattımıza robotları dahil ederek kalite standartlarımızı artırdık.” dedi.

Robot üretim sistemleri sayesinde tezgâhta üretilen her parçanın kontrolünü hatasız bir şekilde gerçekleştirebildiklerini söyleyen Sever, “Ditaş’ın gelecekte de üretimin her aşamasında robot ve otomasyon yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.” şeklinde konuştu.



