Divan Grubu, "Kültür Elçileri" projesi ile iki ödül birden aldı

26 Ağustos 2020

Divan Grubu'nun, danışmanlık şirketi Brandon Hall Group tarafından iki ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Divan Grubu, hayata geçirdiği "Kültür Elçileri" projesiyle alanında “Çalışan Bağlılığı” ve “Takdir ve Tanıma” kategorilerinde iki gümüş ödülün sahibi oldu.

Açıklamada, "25 farklı ülkeden uluslararası markaların değerlendirildiği ödül kapsamında aday projeler, uzmanlardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından incelendi ve içerik zenginliği, uygulama süreci, inovasyon ve yarattığı ölçülebilir faydalar gibi kriterleri dikkate alındı. Divan Grubu, 'Çalışan Bağlılığı' alanında bu sene Türkiye’den ödüle layık görülen tek şirket oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Divan Grubu CEO’su Murat Tomruk, "Şirketimizin tüm birimlerinden özenle seçip yetiştirdiğimiz 100’ü aşkın kültür elçimiz, Divan değerlerinin ve kültürünün en iyi şekilde temsil edilmesi ve yeni çalışanlarımıza aktarılması için sene boyunca özveriyle çalıştılar. Kültür elçilerimizi en yüksek standartlarda eğitimlerle destekledik ve başarılı çalışmalarını ödüllendirdik. Pandemi döneminde de 'Sağlık Elçisi' olarak kritik bir rol üstlendiler. Büyük önem verdiğimiz bu projemizin ve kültür elçilerimizin uluslararası arenada Mükemmellik Ödülü ile taçlandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.