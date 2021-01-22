Divan Talya için 50 milyon dolarlık yatırım

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş, Antalya'da bulunan ve 13 Mayıs 2013'te faaliyetlerine ara verilen Divan Talya Oteli'nin yeniden yapımı için 50 milyon dolarlık yatırım kararı aldığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Divan Talya Oteli'nin yeniden yapımı için resmi makamlardan alınması gerekli yıkım ve inşaat izinleri ile birlikte diğer tüm idari ve tüzel kişiler ile ilgili süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına, bu çalışmalar doğrultusunda kamu kurum kuruluşları ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildiği bildirilidi.

Divan Talya Oteli'nin ve Konferans Merkezi'nin bulunduğu Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 28435 ada 1 ve 2 parsellerdeki parselasyon neticesinde T.C Maliye Hazinesi adına tescil edilen toplam yaklaşık 600 metrekarelik alanların satın alınacağı ve 28435 ada 1 ve 2 parseller ile 68 ada 58-60-61-62-65 parsellerdeki inşaata ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan yatırımın 3 yıl içerisinde bitirilmesinin ve toplam yatırımların yaklaşık yüzde 40'ının sermaye artırımı ile finanse edilmesinin planlandığı ifade edildi.

Yüzde 40'ı Koç Holding ve Koç ailesine ait

1975 yılında açılan Antalya'nın ilk 5 yıldızlı oteli Divan Talya'nın bağlı olduğu şirket olan Marmaris Altınyunus'un yüzde 36,81 Koç Holding'e, yüzde 3,91 ise Koç ailesi üyelerine ait. Yüzde 25 hissesi halka açık olan şirkette Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş yüzde 29,55 hissesi bulunuyor.

Vehbi Koç'un odası o günden beri kapalı

Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç, 25 Şubat 1996 yılında Divan Talya’nın 609 numaralı odasında hayata veda etti. 95 yaşında hayatını kaybeden Vehbi Koç’un kullandığı oda kapalı o günde bu yana kapalı tutuldu.