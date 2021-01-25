Divan Talya Oteli, 50 milyon dolar yatırımla yeniden faaliyete geçiyor

Divan Talya Oteli'nin yeniden faalite geçirilmesi için 50 milyon dolara kadar yatırım kararı alındı. Marmaris Altınyunus'tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 02 Nisan 2013 tarihli kararı doğrultusunda 13 Mayıs 2013 tarihi itibari ile faaliyetlerine ara verilen Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı ile ilgili olarak 14 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen yargı ve imar izin süreçlerindeki gelişmeler ve yatırım ile ilgili fizibilite çalışmaları dikkate alınarak, Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı için resmi makamlardan alınması gerekli yıkım ve inşaat izinleri ile birlikte diğer tüm idari ve tüzel kişiler ile ilgili süreçlerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına, bu çalışmalar doğrultusunda kamu kurum kuruluşları ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, Divan Talya Otelimizin ve Konferans Merkezi'nin bulunduğu Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 28435 ada 1 ve 2 parsellerdeki parselasyon neticesinde T.C Maliye Hazinesi adına tescil edilen toplam yaklaşık 600 metrekarelik alanların satın alınmasına ve 28435 ada 1 ve 2 parseller ile 68 ada 58-60-61-62-65 parsellerdeki inşaata ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine, Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı için 50 milyon ABD Doları tutara kadar yatırım yapılmasına, karar verilmiştir." denildi.

Açıklamaya göre, yatırımın yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanması ve toplam yatırımların yaklaşık yüzde 40'ının sermaye artırımıyla bakiyenin ise mevcut kaynaklar ve krediyle finanse edilmesi planlanıyor. İlk etapta şirketin mevcut nakit ve nakit benzeri varlıklarının kullanılması öngörülürken, diğer finansman kaynaklarının kullanım şekli, zamanlaması ve tutarları hakkında ise bu aşamada alınmış bir karar bulunmuyor.

Öngörülen finansman yapısının piyasa koşullarına ve yatırım sürecine bağlı olarak değişebileceğinin belirtildiği açıklamada, konuya ilişkin önemli gelişmelerin faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarla paylaşılacağı kaydedildi.