Divapan, Ortadoğu ve Afrika pazarına açılıyor

31 Mayıs 2019

Türkiye’nin MDF ve MDF'lam üretimi yapan köklü firmalarından Divapan, Filistin, Tunus, Cezayir, Suriye, İran pazarına açılmaya hazırlanıyor. Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, ihracat için özel ürün üretme kapasitesine sahip olduklarını belirterek, “Orman kaynaklarında üretim yetersizliği, odun hammadde fiyatlarının yüksek olması; ihracat rakamlarımızın yükselmesinin önündeki en önemli engel olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Üretimini 30.686 metrekaresi kapalı, 171.522 metrekarelik alanda gerçekleştiren Divapan’nın sektöründe uluslararası kalite belgesi alan ilk firma olarak dikkat çekiyor. 30.686 metrekaresi kapalı, 171.522 metrekarelik alanda MDF ve MDFlam üretimi yaptığını dile getiren Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, “Divapan, sahip olduğu üstün teknoloji, genç ve uzman kadrosu, oluşturduğu geniş ve kaliteli ürün yelpazesi ve hizmet anlayışı ile sektörün büyüyen ihtiyaçlarına cevap veren öncü firmalar arasında yer alıyor” dedi.

“Yeni pazarlar bulup ürünleri çeşitlendirmek zorundayız”

2018’in firmaları için olumlu bir yıl olduğunu söyleyen Aydemir, “2018’deki 240 milyon liralık ciromuzun, 9 milyon lirası yurt dışından. 2019 yılında yeni pazar arayışımız sürüyor. Filistin, Tunus, Cezayir, Suriye, İran bölgeleri ile görüşmelerimiz devam etmekte” diye konuştu.

Divapan Entegre’nin, ürünlerini yurt dışındaki farklı coğrafyalara ihraç ederek daha çok tüketiciye ulaşmayı hedeflediğini dile getiren Aydemir, mevcut renk ve ölçüler haricinde ihracat için özel ürün üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin ihracata ihtiyacı var. Rekabet gücü arttırılarak ihracatın büyümesine her firmanın katkı sağlaması gerekiyor Hem ihracat pazarları hem de ihracat ürünleri çeşitlendirmek zorundayız. Türkiye, geçen yıl her türlü olumsuzluğa rağmen başarılı bir ihracat performansı sergiledi.”

Türkiye’nin Avrupa ve dünyada yonga ve lif levha üretiminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Aydemir, “Tesislerimiz dünya standartlarında ileri teknolojiyle üretim yapmakta, aynı şekilde Türkiye olarak laminat parke üretiminde de çok önemli bir konumdayız. Ancak üretim maliyetleri ve katma değeri yüksek ürünleri üretme noktasında daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kalite ve kapasite açısından dünyadaki önemli üreticilerden biriyiz ancak üretim için en önemli hammaddemiz olan odun yerli kaynak eksikliğinden dolayı ithal edilmek zorunda” diye konuştu.

"Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında"

Orman kaynaklarında üretim yetersizliği, odun hammadde fiyatlarının yüksek olması; ihracat rakamlarının yükselmesinin önündeki en önemli engel olduğunu kaydeden Aydemir, katma değeri çok yüksek olan yonga ve lif levha sektörünün ülke ekonomisinin gelişimine, bütçe açığının kapatılmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Aydemir sektörlerinin orman işçisinden başlayarak satış temsilcisine kadar milyonlarca insana iş imkânı sağlayan Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Dolayısıyla özellikle en önemli girdi olan odun maliyetleri başta olmak üzere sektörün yaşadığı diğer sorunların bir an önce çözülebilmesi için firma sahipleri, STK’lar, kamu kurumları, üniversiteler ve ilgili diğer tüm şahıs ve kurumların bir araya gelerek gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapması gerekiyor.”