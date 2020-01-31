Divapan, yeni pazarlara açılacak

31 Ocak 2020

Barış SEDEF

Irak, İran, Tunus, Sudan, Fas ve Cezayir’e ihracat yaptıklarını söyleyen Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, cirolarında ihracatın payını artırmak için yeni pazar arayışlarının sürdüğünü açıkladı. Aydemir, “Özellikle Türkiye için coğrafi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Suriye, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan’ın yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yeni pazarlara açılmayı düşünüyoruz. Diğer yandan Balkan ülkelerinden de talep alıyoruz” diye konuştu. 30 bin 686 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 171 bin 522 metrekarelik alanda faaliyetlerine devam ettiklerine değinen Aydemir, 2020 yılında kapasite artışı ile ilgili yatırımlarının devam edeceğinin altını çizdi.

“Odunun maliyeti ihracatın önündeki engeller arasında”

Orman ürünleri sanayiinin üretim maliyetleri ve katma değeri noktasında daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade eden Aydemir, “Kalite ve kapasite açısından dünyadaki önemli üreticilerden biriyiz. Ancak üretim için en önemli hammaddemiz olan odunu, yerli kaynak eksikliğinden dolayı ithal etmek zorunda kalıyoruz. Orman kaynaklarında üretim yetersizliği, odun hammadde fiyatlarının yüksek olması; ihracat rakamlarımızın yükselmesinin önündeki en önemli engel olarak karşımıza çıkıyor” dedi.