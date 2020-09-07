Diversey’in Gebze fabrikası, TSE Güvenli Üretim Belgesi aldı

07 Eylül 2020

Diversey, COVID-19'a karşı aldıkları önlemler ve hayata geçirdikleri uygulamalarla Gebze fabrikasına TSE Güvenli Üretim Belgesi verildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Diversey MEA (Orta Doğu ve Afrika) Profesyonel İş Birimi Bölge Başkan Yardımcısı Gökhan Özdöl, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, koronavirüs mücadelesine her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Diversey olarak üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını belirten Özdöl, "Her zaman hijyeni ve sağlığı ön planda tutuyor, toplumumuz için çalışıyoruz. Bunun karşılığı olarak Gebze Fabrika'mızda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından COVID-19 önlemleri kapsamında verilen 'Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da toplumumuzu korumak ve sağlıklı bir yaşam sağlamak için ülkemize destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.