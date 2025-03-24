Divissa ve Manisa Basketbol Takımı'ndan yeni işbirliği

Gayrimenkul yatırımı alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Divissa, spor dünyasına yeni bir işbirliği ile destek verdiğini açıkladı.

Divissa ve Manisa Basket Takımı arasında imzalanan sponsorluk anlaşması sonrasında Takım artık “Manisa Basket Divissa” adıyla sahalarda yer alacak. Gerçekleştirilen yeni işbirliğiyle sporun gelişimine katkıda bulunmaktan duydukları mutluluğu değerlendiren Divissa Genel Müdürü Buğra Hadimoğlu, sadece yatırım dünyasında değil, farklı alanlarda da güçlü ve sürdürülebilir iş birlikleri kurarak topluma değer katmaya devam edeceklerini belirtti.