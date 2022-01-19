Diyalizde büyük satış

Kerim ÜLKER

Türk sağlık sektörünün hızlı büyüyen alanlarından biri de diyaliz. Bu alana ilk giren firmalardan biri olan Dmed, Alman sağlık devi Fresenius Medical tarafından satın alınıyor. Anlaşma sağlanırsa, diyalizin en önemli oyuncularından olan Dmed Diyaliz Hizmetleri el değiştirmiş olacak. 20 ülkede binden fazla çalışanı olan D.med Healthcare’in Türkiye’deki şirketi olan Dmed Diyaliz Hizmetleri, 2016 yılında kuruldu. İsveçli Diaverum Group’un Türkiye operasyonlarından bir klinik zincirini devralan şirket, şu anda 11 ilde 18 klinikten oluşuyor. 400 çalışanı olan şirket, Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ile birlikte çalışarak yılda ortalama 350 binin üzerinde seans sağlıyor. Dmed’i alan Fresenius Medical Care ise 1996 yılında Almanya’nın Bad Homburg vor der Höhe şehrinde kuruldu.

ABD'deki pazarın yüzde 38'ine sahip

Dünya diyaliz pazarının en büyük oyuncularından biri olan şirket, sadece ABD'deki diyaliz pazarında yüzde 38'lik bir pazar payına sahip. 120 bin çalışanı, 33 milyar euroluk aktifi bulunan şirket geçen yılı 17 milyar euroluk gelirle kapattı. Almanya’da kurulduğu sene Türkiye’ye giren Fresenius, 26 yıldır faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 21 şehirde 44 diyaliz merkezinin sahibi. Şirketin ayrıca Türkiye’de 4 ecza deposu, 4 bölge satış ofisi, ve 2 üretim tesisi bulunuyor. Alman devinin Türkiye’de çalışan sayısı ise 1418. Anlaşma tamamlandığında Fresenius’un diyaliz merkezi ve klinik sayısı 62’ye, çalışan sayısı da 1800’ün üzerine çıkacak.