Diyarbakır’dan dünyaya altın tozlu saç boyası

Mahir SOLMAZ

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap’ta saç boyası ve saç bakım ürünleri üretimi gerçekleştiren Lila Kozmetik, bir ilke imza atarak altın tozlu saç boyası üretti. Yurtiçi pazarından sonra Irak, Libya ve Ürdün'e gerçekleştirilecek ilk ihracat için üretim tesislerinde tören düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, OSB Başkanı Mustafa Fidan, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, TSO ve Ticaret Borsası temsilcileri ile resmi kurum müdürleri katıldı. 24 ayar altın tozu kullanılarak üretilen saç boyalarının yüklendiği 3 TIR, Irak, Ürdün ve Libya'ya gitmek üzere yola çıktı. Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, “İçine 24 ayar gerçek altının girdiği bir ürün yaptık; Maxx Deluxe Golden Beauty. Gerçek altın parçacıkları ile güçlendirilmiş krem boya ve saç bakım serumu ile saçlarda premium deneyim yaşanacak. Doğanın mucizesi altın, saçlarda anti-aging desteği sağlayarak üst düzey yenileme ve güçlendirme sağlıyor” dedi.

Günlük kapasite 250 bin adet

Mehmet Cansız, Lila Kozmetik’i 2003 yılında kurduklarını hatırlatarak, bugün geldikleri noktada 430 kişilik istihdama, günlük üretim kapasitesinin de 250 bin adede ulaştığını söyledi. Cansız, “30 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi. Törende konuşan Vali Karaloğulu ise, "Lila Kozmetik dünyada ilk kez gerçek altının, 24 ayar altını bir Ar-Ge çalışmasıyla saç boyasına entegre etti. Bu ürünü dünyaya pazarlıyor ve ilk TIR’larını bugün biz uğurlayacağız. Bundan daha büyük mutluluk var mı? Diyarbakır'da kozmetik ile ilgili bir iş yapacaksınız. Üretiminizin %50’sini ihraç edeceksiniz ve Türkiye'nin saç boyası ihracatının %45’ini siz sağlayacaksınız. Bunlar bizi de, kentimizi de, Diyarbakırlıyı da mutlu eden güzel haberler" dedi.

OSB'de üretim ve istihdam artıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır’daki üretim girişimleriyle ilgili de bilgiler paylaştı. Karaloğlu, “Şu anda içerisinde bulunduğumuz Organize Sanayi Bölgemiz’de 250’ye yakın fabrikamız üretim yapıyor. Organize Sanayi Bölgemiz’i geçen yıl 4. kısım olarak büyütmüştük. 195 hektarlık bir büyüme gerçekleştirmiştik. Onun altyapısıyla ilgili ihalemizi yapıldı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz’de müteahhitle sözleşme imzalayacağız. Şimdi 5.bölge büyütme çalışmalarına başladık. Karacadağ Organize Sanayi Bölgemiz’in kuruluş çalışmaları, imar çalışmaları tamamlandı. Şimdi altyapı projelerinin ihalesini yaptık. Karacadağ Organize Sanayi Bölgemiz’de de yakın bir zamanda yer tahsislerine başlayacağız. Tekstil İhtisas Sanayi Bölgemiz var ki, şu anda altyapı çalışmalarını bitirdik, 5 fabrikamız üretime başladı. Yaklaşık bin işçimiz şu anda o 5 fabrikada işbaşı yaptı. Yıl sonuna kadar en az 20 fabrikamız daha üretime başlamış olacak” diye konuştu.