DJI, arama-kurtarma takibi için Drone Kurtarma Haritası geliştirdi

02 Temmuz 2020

Kişisel ve profesyonel kullanıma yönelik sivil 'drone'lar ve havadan görüntüleme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi alanında faaliyet gösteren Dà-Jiāng Innovations Science and Technology Co. Ltd. (DJI), son olarak drone destekli arama kurtarma çalışmalarının takibi amacıyla çevrimiçi bir uygulama geliştirdi. Geliştirilen Drone Kurtarma Haritası sayesinde tüm dünyada 200'den fazla acil durum müdahalesi raporlandı ve 400'ün üzerinde insana yardım edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan DJI Kamu Güvenliği Entegrasyonu Kıdemli Direktörü Romeo Durscher, DJI Drone Kurtarma Haritası’nın acil durumlarda insansız hava araçlarının ne kadar etkili olduğu konusunda global kapsamda en iyi referansları haline geldiğini söyledi. Durscher, arama kurtarmalarda kullanılan 'drone’ların, riskleri azaltmanın yanında insan hayatı kurtarmada da oldukça büyük bir etkisinin olduğunu kaydetti.

Tehlike altındaki insanların tespitinde aktif rol oynuyor

Karanlıkta bile termal görüntüler yakalayabilen kameralar sayesinde ormanda, tarlada, açık denizde veya dağda kaybolan insanların görüntülerinin yakalanmasına imkan sunan uygulama, sadece 'drone’ların arama kurtarma sürecine dahil olmuyor, aynı zamanda tehlike anı yaşayan insanların tespitinde de aktif rol oynuyor. Bugüne kadar tüm dünyada 200'den fazla acil durum müdahalesinin raporlandığı Drone Kurtarma Haritası sayesinde 400'ün üzerinde insana yardım edildi.