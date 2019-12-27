DLG Plast ikinci fabrikasını İstanbul’da devreye alarak ürün gamını çeşitlendirdi

27 Aralık 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Ali Dalgıç tarafından 1988 yılında İstanbul Bayrampaşa’da kurulan ve 35 metrekarelik bir atölyede üç kişiden oluşan bir ekiple saç kalıp imalatı yapan Dalgıç Şirketler Grubu, bugün geldiği noktada 3 şirket olarak 6 tesisle 260 kişilik ekiple faaliyet gösteriyor. Kuruluşunda otomotiv ve beyaz eşya sektörüne iç piyasa ağırlıklı hizmet verirken, bugün üretiminin yüzde 60’ını dolaylı ve direkt ihraç eder konuma ulaştı. Şirketler grubunun; Dalgıç Kalıp olarak İstanbul ve Zonguldak’ta, DLG Plast Otomotiv olarak Bursa’da ve yeni yatırımla beraber İstanbul’da, Dalgıç Makine AŞ. olarak da İstanbul’da tesisi bulunuyor. Otomotiv, beyaz eşya, savunma, havacılık, plastik, maden ocakları ve ısıtma-soğutma sektörlerine hitap ediyor. Grup olarak 260 kişi istihdam ederken, Bursa’da ise 78 çalışanı bulunuyor.

2019 yılı sonu itibariyle grup firmalarından DLG Plast olarak İstanbul’da yeni bir üretim tesisi deveye aldıklarından bahseden Dalgıç Şirketler Grubu Genel Müdürü Emre Dalgıç, “Burada lens, far gövde, ışık tüpü, reflektör gibi otomotiv aydınlatma sektörüne yönelik yüksek hassasiyetli plastik enjeksiyon kalıpları üretiyoruz. Bu bağlamda iki deneme enjeksiyonu iki de 5 eksen işleme merkezini bünyemize kattık. Hedefimiz 2020 yılını 100 kalıp ile kapatmak. 2019’un son çeyreğinde yaptığımız bu yatırımlarla hedefimiz 2020’de grup olarak yüzde 30 cirosal büyüme yakalamak” dedi. Dalgıç, grup olarak 2019 yılını ise yüzde 20 büyüme ile kapattıklarını belirtti.

Ar-Ge Merkez olmak istiyor

Grubun toplam üretiminin yüzde 60’ını direkt ve dolaylı olarak Almanya, İspanya, Brezilya, Meksika ve Slovenya’ya ihraç eden grubun yurtdışı faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu otomotiv sektörü oluşturuyor. İhracatta Avrupa pazarını odağına alan şirketler grubu, 2020 yıl sonuna kadar yeni bir şirket kurarak Almanya’ya iletişim ofisi açmayı hedefliyor. Üretimde yüzde 70 yerlilik oranıyla çalışan Dalgıç Şirketler Grubu’nun kısa vadeli hedefleri arasında Ar-Ge Merkezi olmak da var. Grubun, 5 yıl önce PlasRahle adıyla piyasaya sunduğu patentli ürünü de bulunuyor.