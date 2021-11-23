Docplanner, Alman Jameda’yı satın aldı

Dünya çapında 30 farklı ülkede sağlık sektöründe doktor ve hastalara hizmet veren online sağlık platformu Docplanner, Münih merkezli Jameda'yı, HubertBurda Media’dan satın aldığını duyurdu.

20 binden fazla doktorla işbirliği yapan ve ayda 8 milyon ziyaretçisi bulunan Jameda, Docplanner ve Türkiye iştiraki DoktorTakvimi’nin mevcut 110 bin doktor ve aylık yaklaşık 70 milyon hastadan oluşan küresel müşteri tabanına önemli bir katkı sağlayacak.

Jameda, 1 Ocak 2022'den itibaren Docplanner bünyesine katılacak. Docplanner, bugüne kadar İtalya'da TuoTempo (2019), İspanya'da Doctoralia (2016) ve Türkiye'de En iyi hekim (şimdi Doktortakvimi) (2014) dahil olmak üzere altı şirketi bünyesine kattı.

Almanya’da çeyrek milyar euroyu aşkın yatırım planlıyor

Docplanner ve şirketin Türkiye iştiraki DoktorTakvimi, Jameda'yasermaye ve küresel uzmanlık yatırımı sağlamanın yanı sıra şirketin satış, müşteri hizmetleri ve pazarlama ekiplerini hızla büyütmeye de odaklanacak. Docplanner, Jameda'ya 200'den fazla yeni ekip üyesi eklemeyi ve gelecek 2-3 yıl içinde Alman pazarına çeyrek milyar eurodan fazla yatırım yapmayı hedefliyor.

Bu satın alma ile Docplanner, Meksika ve Brezilya'da yerel operasyonlara açıldığı 2017'den bu yana ilk kez yeni bir coğrafyaya giriş yaptı. Şirketin ayrıca Türkiye, İtalya, İspanya ve kendi iç pazarı Polonya'da lider pazar konumlarına sahip olması, ona küresel olarak dijital sağlık alanında en geniş coğrafi erişimi sağlıyor. Satın alma sonrasında Docplanner, Avrupa’da yapılan tüm sağlık harcamalarının yüzde 50’sinden fazlasının ve Latin Amerika’da yapılan sağlık harcamalarının yüzde 84’ünün gerçekleştiği pazarlarda aktif olacak.

“Yenilikçi dijital çözümlerden yararlanmaya kararlıyız”

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan DocPlanner Türkiye iştiraki olan DoktorTakvimi Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, şunları söyledi: “Docplanner, sağlık hizmeti deneyimini daha insan

odaklı hale getirme misyonu üzerine kuruldu. Bu satın almayı, çok önemli olan Almanya pazarına

girmek ve sağlık ekosisteminde olumlu bir etki yaratmak adına mükemmel bir fırsat olarak görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda Jameda ekibiyle çalışacak, Almanya'daki hastalar ve doktorlar için daha da mükemmel ürünler üretecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” diye konuştu.



Jameda’nın CEO’su olan Dr. Florian Weiss ise, şunları söyledi: “Docplanner, Jameda ile mükemmel şekilde uyumludur. Jameda, doktorlar ve hastalar arasındaki güvenilir ilişkilerin önemine inanıyor ve biz de bu ilişkileri geliştirmek için yenilikçi dijital çözümlerden yararlanmaya kararlıyız. Sağlık hizmetlerini daha insancıl hale getirmek her zaman yaptığımız işin merkezinde oldu. Docplanner ile olan ortaklık buvizyonu daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacak.”