Dodo Marin Balık Restaurant, yeni yatırımıyla üst segmenti hedefliyor

Yaklaşık 14 yıl önce Tuzla bölgesinde faaliyet göstermeye başlayan Dodo Marin Balık Restaurant, bu süre zarfında önemli mesafeler kat etti.

Pandemi gölgesinde yatırım yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Dodo Marin Balık Restaurant İşletme Sahibi Erkan Tut, “Restoranımızın bir bölümünü yeniden dönüştürerek burada üst segmentteki müşterilere hitap etmeyi hedefliyoruz. Yatırımımızı bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Yapacağımız bu dönüşüm için ayırdığımız bütçe 1 milyon lira” ifadelerini kullandı.

Gıdaların depolanması konusunda da yeni bir yatırıma imza atacaklarına vurgu yapan Tut, “Mevcut depomuza ilave olarak daha büyük bir depo daha yapacağız. Bu yatırıma 2022 içerisinde başlayacağız” açıklamalarında bulundu.

Yaklaşık 4 bin metrekarede faaliyetlerini devam ettiğinin altını çizen Tut, yaptıkları yatırımları kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdikleri ve pandemiden sonra bu yatırımların geri dönüşlerini almayı öngördüklerini ifade etti.

COVID-19 GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASINI ALDI

Buna ilave kalite belgeleri konusunda hassas davrandıklarını kaydeden Tut, konaklama ve yeme-içme tesisleri için belirlenmiş olan kriterler göz önünde tutularak, temizlik, hijyen ve sağlık açısından yapılan denetimleri başarılı bir şekilde geçerek Güvenli Turizm Sertifikasını almaya hak kazandıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı A sınıfı bir işletme olduklarını öne süren Tut, “Bunun dışında zincirleşme konusunu gündemimize almadık. Sektöre yeni giriş yapmış olmamız ve COVID-19 pandemisi nedeniyle yatırım konusunda ayakları yere basan sağlam bir yapıda ilerlemeye çalışıyoruz. Pandemi bizi olumsuz yönde etkilese de kendi öz kaynaklarımızla ayakta duruyoruz. Ancak bu süreçte birçok işletme restoranlarını kapattı ve sektörde birçok oyuncu iflasını verdi” değerlendirmesinde bulundu.

İlave olarak engellilerinin restoran içerisindeki katlara daha rahat inmesi ve çıkması adına Hollanda’dan 12 bin Euro’ya asansör ithal ettiklerine dikkat çeken Tut, “Ayrıca altyapımızı da restoranımızı ziyaret eden engelli vatandaşlarımıza uygun bir şekilde dizayn ettik” dedi.

PANDEMİNİN FATURASI 10 MİLYON LİRA

İşletmeyi 2019 Eylül ayında devir aldıklarını ifade eden Tut, “Yatırımlarımızın yanı sıra pandeminin ciro konusunda firmamıza ciddi zararları oldu. Son dokuz aylık sürecin ciro kaybı olarak restoranımıza yansıması 10 milyon lira oldu. Bu rakamı minimum değerleri hesaplayarak ortaya koyduk” bilgisini verdi.

Pandemi sürecinde herhangi bir personeli işten çıkarmadıklarına dikkat çeken Tut, “Yaklaşık 50 kişiyi istihdam ediyoruz. Pandeminin ortaya çıktığı 11 Mart 2020’den itibaren herhangi bir personelimizi işten çıkarmayı düşünmedik. Bu süreci kendi öz kaynaklarımızla yönetmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra lokasyon olarak Tuzla’yı tercih etmelerindeki en büyük etkenin denizcilik sektörü ve diğer sanayi sektörlerindeki birçok oyuncunun burada kümelenmesi olduğunu anlatan Tut, “Ayrıca bölgede faaliyet gösteren denizcilik sektöründeki birçok kişiyi tanımamız bölgeye yatırım yapmamızdaki diğer bir etken” ifadelerini kullandı.

"Destekler ölçeklendirilerek verilmeli"

Restoranların istihdam zincirinde önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Erkan Tut şunları söyledi: “Kafe ve restoranlarda yaklaşık 2 milyon kişi istihdam ediliyor. Bu sayı pandemiyle birlikte oldukça azaldı. Sektördeki oyuncuların daha fazla dayanabilmesi için desteklerin işletme ölçeklerine göre verilmesi gerekiyor. Sonuç itibarıyla her bir işletmenin kendisine göre bir hacmi var. Diğer taraftan kısa çalışma ödeneğinin pandemi sona erene kadar devam ettirilmesi istihdamın belirli alanlarda korunması için değerli.”