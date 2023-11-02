Dodo Pizza, şube sayısını 4 yılda 159’a çıkaracak

Antalya, İzmir ve Mersin'de şubesi bulunan pizza zinciri, bu yıl 6, 2027’nin sonuna kadar ise 159 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarında şu ana kadar ortalama 130 bin TL’nin üzerinde günlük satış elde eden Dodo Pizza’nın ortalama sipariş tutarı 196 TL olurken, siparişlerin %28’i uygulama üzerinden veriliyor.

Dodo Pizza CEO’su ve Kurucusu Fyodor Ovchinnikov, toplam 867 milyon dolarlık ciroyla pizza sektöründe global bir oyuncu olduklarını belirterek, "Türkiye bizim için önde gelen uluslararası pazarlardan biri ve buradaki büyüme beklentilerimiz anlamında heyecanlıyız.

Misafirlerimize en iyi pizza deneyimini sunma noktasında oldukça kararlıyız. Yaptığımız işte her süreci dijitalleştirerek pizza işletmeciliğini yeniden inşa ediyoruz.

Bu yaklaşımımız sipariş verme kolaylığından teslimatın izlenmesine kadar her aşamada müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunmamıza olanak tanıyor. Ayrıca yerel toplulukları desteklemek ve istihdam yaratmak için de el birliğiyle çalışıyoruz" dedi. Dodo Pizza, tüm finansal verilerini ve pizza yapım sürecini müşterilerine çevrimiçi şekilde sunuyor.

Yasal izinlerin alındığı her mutfağında bir web kamerası bulunan Dodo Pizza, müşterilerine pizzanın hazırlanma sürecini web sitesinden ve mobil uygulamadan takip etme imkanı tanıyor. 2022 yılında toplam cirosu 867 milyon dolar olan Dodo Pizza, 19 ülkede yılda ortalama 100 milyon pizza satıyor.