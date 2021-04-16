DOF Robotics, Turquality programına dahil oluyor

Toplam ticaret hacminin yüzde 95’ine karşılık gelen ihracat oranı ve ABD'de yer alan işletmeleriyle faaliyetlerine devam eden DOF Robotics, devlet destekli markalaşma programı Turquality'e dahil oluyor.

Eğlence sektörüne yönelik ürün yelpazesini, sağlık ve lojistik sektörlerine yönelik geliştirdiği otonom teknolojiler ile genişleten firma, katma değerli ürün ve teknolojilerini DOF Robotics markası ile 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Mustafa Mertcan, "Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye'yi dünyada başarı ile temsil eden ve ülkemizin marka değerini artıran bir teknoloji şirketi olma şiarı ile hareket ediyoruz. DOF Robotics, temelleri Türkiye'de atılmış, yurt dışındaki şirket ve işletmeleri ile Türkiye'nin uluslararası markası. Turquality programının tanımı ve amaçları içerisindeki faaliyetlerin tümünü yıllardır başarı ile yürüten firmamız için program kapsamında sağlanacak destekler, uluslararası pazarlama faaliyetlerimiz için önemli bir kaynak oluşturacak ve bu sayede DOF Robotics markasının dünya üzerinde temas etmediği kişi kalmayacak." dedi.

Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin DOF Robotics'in üretim ve Ar-Ge'den sonra en yüksek bütçe kalemine denk geldiğini söyleyen Mustafa Mertcan, Turquality'nin özellikle pazarlama ve tanıtım yatırımlarını artırmak isteyen program dahilindeki firmalar için önemli destekler sunduğuna dikkat çekti.

"İhracat birim fiyatımız 50 dolar seviyesinde"

Açıklanan son verilere göre, Türkiye’nin makine ihracatının kilogram başına birim fiyatının 5,7 dolar olduğunu belirten Mertcan, "DOF Robotics olarak bizim ürettiğimiz makinelerde ise bu rakam 50 dolar seviyelerinde. DOF Robotics ürünleri kurulduğumuz günden bu yana içerisinde gömülü yazılım sayesinde hiçbir zaman bir demir yığınından ibaret olmadı. Ürünlerimizin maddi kıymetinin önemli bir kısmını geliştirdiğimiz yazılımlara borçlu olduğumuz bir gerçek. Ama ihracat kilogram birim fiyatı bakımından Türkiye ortalamasının yaklaşık 10 katına ulaşmamızın esas kaynağı DOF Robotics'in marka değeri." şeklinde konuştu.