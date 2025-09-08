Dof Robotik halka arz büyüklüğü belli oldu

DOF Robotik Sanayi AŞ’nin (DOF Robotics) halka arzı tamamlandı. Yatırım Finansman tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin paylarının halka arz büyüklüğünün 2 milyar 25 milyon TL olduğu duyuruldu.

Halka arz süreci, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Halka arzda birim fiyat 45 TL belirlendi ve 45 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Toplam talep, arz edilen payların 3,13 katına karşılık gelen 140 milyon 952 bin 749 TL nominal değerli büyüklüğe ulaştı.

Dağıtım sonuçlarına göre, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 1,84 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 12,93 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,20 katı oranında talep geldi.